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全盲貓獲社區認養 「烏龍茶」當生命教育萌助教

2024/2/20 22:10（2/20 22:21 更新）
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全盲貓咪「烏龍茶」2023年被新北市新店小城社區認養後得到許多人關懷，由於個性溫和親人，也成為社區志工到各小學推展生命教育的「貓助教」。（郭仁澤提供）中央社記者王鴻國傳真 113年2月20日
全盲貓咪「烏龍茶」2023年被新北市新店小城社區認養後得到許多人關懷，由於個性溫和親人，也成為社區志工到各小學推展生命教育的「貓助教」。（郭仁澤提供）中央社記者王鴻國傳真 113年2月20日
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（中央社記者王鴻國新北20日電）「烏龍茶」還是小奶貓時流浪街頭，雙眼因嚴重感染，只好摘除眼球保命，但去年被新店小城社區認養後得到許多人關懷，更成為社區志工到各小學推展生命教育的「貓助教」。

為了收養「烏龍茶」，小城社區的「小城里愛心認養小棧」臉書粉絲團，還特別公告要「烏龍茶」擔任「小城社區貓咪」及「生命教育貓助教」，不管「烏龍茶」小時候經歷過什麼？有幸來小城里，就是要牠好好享受貓生，活出生命價值。

小城里長郭仁澤表示，里辦公室成立「毛寶貝愛心認養小棧」，2年多來已幫助超過百隻奶貓及幼貓找到幸福家庭。在一個因緣際會巧合下，小城社區志工在網路上看到八里動物之家全盲萌貓「烏龍茶」。

郭仁澤表示，小城社區原有社區貓「小黃」，但因在外被車子撞到癱瘓，最後因腎臟衰竭而過世後，社區就一直在尋找新的社區貓，希望可以藉此持續推廣生命教育。

他表示，從八里動物之家臉書粉絲專頁認識了這隻天性樂觀、勇於冒險的小傢伙，讓人覺得勵志且非常振奮人心，實際跟「烏龍茶」互動後更直接被牠「圈粉」，也因此，正式宣布小城愛心認養小棧收編第2隻社區貓，並由陳姓愛媽擔任烏龍茶的媽媽，照顧牠的生活起居。

郭仁澤表示，烏龍茶在幼貓時是流浪貓，被人發現時雙眼已嚴重感染，經送動物之家治療時，只能摘除眼球保命，也因此，被認養後，怯生生來到陌生環境，常常只在自己的窩，很少到較遠的地方，令人憐愛。

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為避免牠遇到危險事物，愛媽也為特別為牠打造了安全的生活環境，愛媽會常常帶牠出遊散散心及曬曬太陽，而牠在跌跌撞撞下也逐漸熟悉家中擺設後，有時就能離開稍遠距離，而且也很會撒嬌。

他表示，因為全盲且不敢走遠特性，因此更適合參與生命教育，在參與多次生命教育活動，牠與國小學童互動上也更加溫和親人，是相當稱職的助教夥伴，因此，牠也有了新的身分，在認養小棧當起貓媽媽，負起照顧其他待認養的小奶貓。（編輯：方沛清）1130220

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