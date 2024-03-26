林右昌：社宅租金雙軌併行 擴大照顧低薪青年邊緣戶

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（中央社記者陳俊華台北26日電）內政部長林右昌今天表示，為落實社宅租金可負擔，採行4項策略，一般戶所得低於最低生活費1.5倍者，租金減為6到7折，初估1.11萬戶原社宅承租戶受惠，租金可採所得別、身分別雙軌併行。

內政部透過新聞稿指出，今天召開第14次住宅審議會議，對於「國家住宅及都市更新中心社會住宅招租制度專案」、「社會住宅租金分級制度草案」及「住宅計畫及財務計畫（民國112至115年）核定計畫」進行討論。政策重點，第一是要落實社會住宅租金可負擔，第二是收費方式可雙軌併行。

林右昌說明，將採取4項策略落實社宅租金可負擔。首先，社宅租金評定是採取屋齡「N+10」年，視為中古屋的方式來估價。其次，社宅租金基本結構為3折到8折，雙北市部分地區因租金行情較高，依負擔能力再調降租金折數。

林右昌表示，第三，租金負擔率，由平均3成降到平均2成。第四，將一般戶中，所得低於最低生活費1.5倍者，租金從第四級的8折，減為第三級的6折到7折，初估約有37%、約1.11萬戶原社宅承租戶受惠，擴大照顧低薪青年與邊緣戶、減輕租金負擔。

林右昌提到，社宅收費方式可雙軌併行，地方政府無論是要採用「所得別」或「身分別」都可以，原則是收取租金不得高於中央訂定的標準。後續國土管理署將就草案內容，邀各地方政府研商確認。

另外，林右昌透露，國家住宅及都市更新中心是中央興辦社宅推動的關鍵，第2階段（110年至113年）預計將在各縣市負責興建約7萬戶社宅。

林右昌強調，為研訂全國一致性的管理營運原則，促使社宅租金、招租資格及相關規範能有一致性的管理制度，去年3月已成立「社會住宅營運管理聯繫大平台」，建立與地方政府雙向溝通與聯繫的管道。

林右昌解釋，高雄市前鎮區的「梧州好室」及桃園市中壢區的「龍岡好室」，都是經由這個平台的討論後，擬定相關招租規定，建置讓社宅資源能長期營運維護、永續使用的管理機制，也可避免因地方首長更迭而影響社宅運作穩定性，保障民眾居住權益。

林右昌指出，依住宅法第5條訂定的住宅計畫及財務計畫，108年到111年的前期計畫已執行完畢，行政院在今年2月17日核定本期計畫（112年至115年），後續中央會持續督導地方政府辦理相關計畫更新，並依地方實際財務狀況推動社宅包租代管的分級補助機制等工作。（編輯：張若瑤）1130326