國土署：積極興建台中社宅 2年決標9案逾4000戶

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（中央社記者陳俊華台北26日電）國土署今天說，中央積極興建台中社宅，除已開工的南屯區春社安居，4月底前在烏日區的榮泉安居、北屯區東光好室、松竹好室等將接續開工，2年多內決標9案，整體推動數突破4000餘戶。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，「榮泉安居」是國家住宅及都市更新中心在台中市烏日區首座社會住宅，投入統包工程經費預計達新台幣10億元，也是首座與內政部地政司合作案件。4月2日將舉辦開工典禮，預計民國117年完工，共206戶可供民眾申請入住。

國土署說，「榮泉安居」基地面積約1089坪，位於台中市烏日區三榮十七路與健行南一路處，因鄰近台鐵新烏日及成功火車站、國道1號王田交流道，距離高鐵烏日站約3.1公里，具中部唯一三鐵共構交通優勢。附近有林新醫院烏日院區、榮泉社區公園、旭光國小及烏日國中等，生活、文教機能豐富。

國土署表示，中央從110年在台中市潭子區「頭家安居」決標至今，2年多內陸續決標9案，整體推動數突破4000餘戶，隨著社宅建設的不斷推進，將有效緩解城市住房問題。

國土署說，全國直接興建社宅涵蓋全國22縣市，順利完成「社宅環島」里程碑，截至今年2月底，已達9萬6510戶，預計年底可達成12萬戶目標。

國土署表示，下階段中央將以8年（114年到121年）累積興辦25萬戶社宅為目標，以生活圈概念做整體規劃，透過網路串接、區域開發建設，配合都市更新及捷運路網等方式，擴充住宅存量、完善區域機能。（編輯：翟思嘉）1130326