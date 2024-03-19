國土署：直接興建社宅9.6萬戶 達成環島里程碑

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（中央社記者陳俊華台北19日電）內政部國土管理署今天說，截至今年2月底，全國直接興建社宅戶已達9萬6510戶，已涵蓋全國22縣市，順利完成「社宅環島」里程碑，年底可達成12萬戶目標。

國土署透過新聞稿表示，中央正著手擬訂下階段8年（民國114年到121年）累計興辦25萬戶直接興建社會住宅的政策目標，整體規劃將以生活圈概念布建，透過網路串接，搭配區域開發建設、都市更新及捷運路網配合等方式，以擴充住宅存量、完善區域機能。

國土署說，台中市南屯區首座社宅「春社安居」，在中央、國家住宅及都市更新中心、台糖公司及地方政府等跨機關合作下，3月26日將舉辦開工典禮，預計116年5月底完工，將提供402戶社宅。

國土署指出，「春社安居」社宅基地面積約1864坪，位台中市南屯區忠勇路、七星南街及永春北路旁，鄰近春社公園、嶺東科技大學校區等，距離高鐵台中站、台鐵新烏日車站約4公里，交通便利、生活機能完善，且鄰近台中市精密機械科技創新園區，就業機會多。

國土署說，「春社安居」規劃休憩空間、商業空間、幼兒園等公益設施，提供安心居住、友善照護環境，也提升地區服務機能，建立宜居的社區環境。

國土署表示，興辦社宅是一種社會投資，更是落實居住正義的重要關鍵，中央在台中市推動的第1案是潭子區「頭家安居」，從110年8月決標至今，在短短2年多的時間內，又陸續決標9案，讓整體推動數突破4000餘戶。

國土署說，包括台中市烏日、西屯、南屯、潭子、北屯及霧峰，都有相關興辦計畫執行中。未來中央會攜手地方與民間共同合作，持續擴大社宅興辦量能，以符合台中市整體發展，提供民眾可負擔的居住環境與選擇。（編輯：蘇龍麒）1130319