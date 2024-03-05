台南興辦社會住宅 114年啟動招租

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（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市政府今天舉辦社會住宅制度規劃說明會，目前全市興建及規劃總數8402戶，預定今年底陸續完工，民國114年啟動招租。

台南市副市長趙卿惠今天主持市政會議表示，市府回應民眾對社會住宅興建期待，中央原訂台南目標戶數7000戶，但在市長黃偉哲及市府各局處推動下，台南社宅總數已達8402戶。首批完工社宅要清楚說明招租營運及公益設施，以財政永續概念執行。

市府都市發展局發布新聞稿指出，依行政院核定「社會住宅興辦計畫（第二次修正）」，預定全國今年達成20萬戶社會住宅供給量，台南市已達標，今年底陸續完工，114年啟動招租。

都發局長徐中強表示，台南市社宅將分由市府及國家住都中心招租營運，市府興辦社宅將以「宜居」定名，精忠二村社宅命名「宜居永仁」，小東路北側社宅為「宜居小東」，二空新村A區社宅則是「宜居仁愛」，期盼帶來「移居台南，打造宜居，享受怡居」好生活。

另外，社宅承租對象規劃為一般戶及優先戶兩大類別，一般戶採公開抽籤，優先戶則以評點方式決定入住順序。至於租金制度，市府依內政部研擬租金分級原則草案，分為8、7、5、4折，後續配合法制程序辦理。

何時入住，市府預定114年中旬起配合工程進度，陸續開辦永康區「宜居永仁」、北區「宜居小東」及仁德區「宜居仁愛」等3案，各案招租內容將提送台南市政府住宅諮詢審議會審議後對外公告。（編輯：謝雅竹）1130305