吳軍參選台中議員補選 提原住民社會住宅政見

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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中市平地原住民市議員將補選，曾任導演的吳軍參選，他今天舉辦競總成立茶會，會中並提出原住民社會住宅政見，希望透過中央與地方合作，減輕族人的租屋經濟壓力，改善住屋品質。

台中市議會第4屆議員第15選舉區（平地原住民）國民黨籍議員黃仁，在當選立法院第11屆平地原住民選舉區立委後辭去議員職務後，導致議員名額出缺，中央選舉委員會依地方制度法規定辦理補選。

國民黨籍議員參選人吳軍，今天在台中市南屯區舉辦競總成立茶會，因吳軍曾任黃仁的立委競選團隊特助，黃仁也到場站台助講，吸引許多支持者到場呼喊「凍蒜」口號。

吳軍接受媒體聯訪時表示，自己出生在台東都蘭，父親曾擔任過代表、議員及牧師，從小就跟著爸爸到各地為族人服務，他技術學院畢業後投入影視圈擔任導演，製作電影、戲劇、廣告、節目和紀錄片等，透過影像向大眾介紹台灣原住民族的多元文化，讓世界認識台灣。

吳軍說，這些年走遍台灣各族群各部落，深深體會原住民在大都會實在生存不易，遭受土地被無理剝奪、歧視、居住環境簡陋，希望透過擔任民代，從政策上協助族人，打造好的生活環境，減少族人的經濟壓力。

提到主要政見，吳軍指出，許多族人一輩子幫別人蓋房子，但始終蓋不到自己的房子，他要結合黃仁，讓中央與地方合作，建蓋屬於原住民族專屬的社會住宅，減輕族人的租屋經濟壓力，改善住屋品質。

台中市平地原住民議員預定4月13日辦理補選，另外有吳建德（國民黨籍）、 余俊宏（無黨籍）、曾健基（無黨籍）、林清發（無黨籍）等人登記參選。（編輯：黃世雅）1130303