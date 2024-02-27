可入住社宅數量不足、中籤率偏低 監院促改善

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（中央社記者陳俊華台北27日電）監委賴振昌今天表示，社宅中籤率偏低，難以滿足民眾需求，促請中央與地方政府應攜手提升社宅興辦速度與量能，並加速研擬社宅租金分級收費原則，為無力購屋或租屋者提供合理居住方式。

監察委員賴振昌、蔡崇義透過新聞稿表示，台灣因都會區居住成本過高，高房價成十大民怨之首，除經濟、社會弱勢外，許多年輕人及中產階級面臨「買不起」、「租不起」或「住不好」困境，甚至衍生不敢結婚、不願生子等問題，成為影響社會發展與國家安全的重大威脅。

監委說明，為解決都會區住房問題，政府在民國106年推動「社會住宅興辦計畫」，計畫到113年底直接興建12萬戶社宅，但據內政部不動產資訊平台的全國社宅興辦進度統計，興建效率疑有不彰，遲未能滿足民眾居住需求。

調查發現，截至112年12月底止，已直接興建9萬4043戶社宅，包含「既有」、「新完工」、「興建中」及「已決標待開工」，不含「規劃中」，興辦進度約為78.37%，預估113年底可達成107.32%，超越全部計畫目標。

監委指出，分析112年12月數據發現，雖興建中及已決標的戶數已達標，但因決標與實際完工日期還有時間落差，因此可入住的社宅不足，以致社宅中籤率偏低，難以滿足民眾需求，更遑論發揮健全租屋市場，進一步與購屋市場相互調控的市場均衡機制，造成外界質疑政府興建社宅效率不彰。

監委解釋，鑒於民眾對社宅殷切企盼，中央與地方政府應攜手同心、排除萬難，提升社宅興辦速度與量能，加速落實居住正義。監察院內政及族群委員會於27日決議通過，促請行政院督飭所屬確實檢討改進。

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調查發現，截至112年中，財政部國有財產署與各直轄市政府管有6都範圍內遭占用、閒置的大面積（500平方公尺以上）住、商、工用地高達537.12公頃，相關機關應善盡公地管理義務，盤點篩選適宜興辦社宅的土地。

另外，監委表示，以雙北為例，部分2到3房型社宅租金落在新台幣2萬元到4萬500元間，恐超出一般承租人的負擔能力，有悖社宅照顧社會上相對弱勢族群的理念，政府應加速研擬社宅租金分級收費原則，讓社宅真正成為無力購屋或租屋者合理、安心的居住消費選擇方式。（編輯：張若瑤）1130227