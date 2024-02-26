國土署：台南興辦社宅累計逾8000戶 已提前達標

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（中央社記者陳俊華台北26日電）國土署今天說，3月1日將在台南舉辦「和順安居」開工動土典禮，預計117年完工將可提供1703戶社宅；台南推動社宅目標為7000戶，截至今年1月底，在台南市已興辦8211戶，提前達標。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，「和順安居」是由國家住宅及都市更新中心主辦，委託國土署南區都市基礎工程分署辦理履約管理，由台南市政府教育局提供土地，工程經費總計約新台幣88.8億元，預計民國117年完工。

國土署說，「和順安居」規劃興建地上14層、地下3層共6棟建築，約可提供1703戶社宅，未來預計取得綠建築、智慧建築及耐震等三大標章，並設有托嬰中心、社區式日間照顧等公共服務設施。

國土署表示，「和順安居」基地位於台南市安南區，鄰近湖畔圖書館、亞太國際棒球訓練中心、台灣歷史博物館及安南醫院，生活機能充足，未來居民可利用和順轉運站公車與台南科學園區接駁通勤、國道交通便利，服務在地就業租屋需求。

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國土署指出，依行政院111年核定的「社會住宅興辦計畫」（第二次修正），台南市推動目標為7000戶，截至113年1月底，政府在台南市轄內已興辦8211戶，已提前達成目標，其中中央興辦6373戶及地方1838戶，中央並已核定撥補台南市政府10.25億元。

國土署說，今年仍持續規劃興辦社宅，預計再推動575戶，總計台南市未來將有8786戶社宅，使有需求的民眾都能夠享有政府社宅資源；推動社宅的興建，是需要中央、地方與民間共同合作。（編輯：林興盟）1130226