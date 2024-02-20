盧秀燕指中央沒蓋社宅 國土署：在台中已興辦逾4千戶

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（中央社記者陳俊華台北20日電）台中市長盧秀燕指中央在台中社宅一戶都沒開工。國土署今天說，並非事實，住都中心推動台糖公營學苑社宅已入住200多戶，興建中2案700戶、已決標待開工3110戶，興辦社宅已達4013戶。

媒體報導，台中市中央公園社會住宅19日動土，台中市長盧秀燕說，中央規畫20萬戶社宅，一半中央蓋、一半委託地方政府，台中市分配到1萬2000戶，中央、地方各6000戶，後來中央自蓋提高為8000戶，「但中央一戶都還沒開工」。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，台中市政府所說並非事實，國家住都中心以多元方式，在龍井區推動台糖公營學苑轉作社會住宅，主要提供周邊地區有就學、就業居住需求民眾承租使用，已入住200多戶。

國土署說，加上住都中心興建中的西屯區惠民安居210戶、潭子區頭家安居490戶，已分別在民國112年6月、8月開工，一共有700戶，並非盧秀燕所說中央一戶都沒蓋；另再加計已決標待開工的7案、3110戶，截至113年1月底，中央在台中市興辦社宅已達4013戶；另已補助台中市新台幣102億元經費，辦理社宅興辦事宜。

國土署表示，截至民國113年1月底，社宅總計達成16萬5806戶，其中直接興建9萬4917戶，包括興建中3萬8373戶，包租代管7萬889戶，112年在中央與地方政府努力下，共增加4萬9495戶住宅。

國土署指出，直接興建社宅已涵蓋全國22縣市，台灣本島19縣市也都有包租代管社宅推動，依照既有的進度與量能，8年20萬戶社宅目標，可在今年底前順利達成。

國土署強調，政府將持續興辦社宅及包租代管，並搭配租金補貼等居住協助政策，請台中市府繼續與中央共同推動社宅的重大社會投資，讓民眾享有可負擔的居住環境。（編輯：楊凱翔）1130220