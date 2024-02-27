林右昌建議暫緩標售抵費地 中市府：依法定程序辦理

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）對於內政部長林右昌今天質疑台中市政府標售抵費地恐帶動房地產上漲，並建議做為社宅用途。市府表示，都依法定程序辦理公開標售，以償還向銀行的借款；而中市社宅興辦進度也已超前。

台中市府日前公告將標售底價逾新台幣200億元的13、14期重劃區內的部分抵費地。林右昌認為，恐帶動台中市地價跟房價進一步上漲的可能性，呼籲中市府暫緩標售土地，最好能以專案讓售給中央政府興建社宅或自行把土地作為社宅儲備用地。

鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰也指出，這次抵費地標售的底價1坪動輒80、90萬元，更有97萬元以上。他認為政府不能夠帶頭炒地皮，墊高了房價成本，最後卻把房價高漲的汙名，甩鍋給業者，這對房地產業界極為不公平。

台中市地政局長吳存金對此表示，這次標售土地完全避開社會住宅用地，都是依法定程序標售，因為借錢要還本，13、14期公共設施完竣後，市府均依全國法定程序辦理公開標售，標售後償還地政局向銀行的借款。

吳存金指出，如果在標售過程中出現盈餘，也是市民資產，一定會挹注市庫做公共建設；市府不可能滿足少數建商利益，這些地價都經過地價評議委員會和重劃委員會等地方公正人士、學者專家、估價師評定，均依法定程序，因此不可能滿足少數人利益。

對於在此時間進行抵費地標售，吳存金表示，都是按照預定計畫，有關13期大慶市地重劃及第14期美和庄市地重劃，於民國98、99年就已公告了，現已經歷13年，地方議會也一直希望市府能夠公開標售。

至於社宅用地部分，台中市都市發展局長李正偉說明，台中社宅目前已完工跟施工中超過6000戶，在中央所訂的目標，台中市須達到1萬4000戶，若以中央7000戶、地方7000戶來分擔。目前台中社宅包括完工、施工中及未來將興建的戶數將達到1萬戶，不僅可達中央所訂定的全市目標1萬4000戶，且目前市府興辦進度更已超前。（編輯：黃世雅）1130227