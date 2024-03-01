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台南安南區首處社宅動土 1703戶117年完工

2024/3/1 18:11（3/1 18:26 更新）
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台南市安南區第1處社會住宅「和順安居」1日舉行開工動土典禮，台南市長黃偉哲（右起）、國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群、民進黨立委陳亭妃等人出席。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月1日
台南市安南區第1處社會住宅「和順安居」1日舉行開工動土典禮，台南市長黃偉哲（右起）、國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群、民進黨立委陳亭妃等人出席。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月1日
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市安南區第1處社會住宅「和順安居」今天舉行開工動土典禮，地點鄰近學校、安南醫院、和順轉運站及國道1號交流道，預計於117年完工，將提供1703戶社會住宅。

台南市政府與中央合作推動社會住宅，安南區第1處社會住宅「和順安居」由國家住宅及都市更新中心興辦，台南市長黃偉哲、國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群、國土管理署長吳欣修等人參與下午開工動土典禮。

黃偉哲致詞表示，安南區是台南人口增加最快速區域，許多民眾在這裡工作，會有住宿需求，周邊亞太棒球訓練中心成棒主球場即將落成，國立台灣歷史博物館二期正展開中，生活品質與交通環境都很好。

他說，感謝內政部選擇好地點開闢建案社區，吸引更多民眾在安南區居住，期盼未來創造都市、南科及社會住宅三贏發展。

台南市政府都發局提供資料指出，「和順安居」基地面積2萬2608平方公尺，位於安南區環館北路、館慶路及順安路所夾街廓，地點鄰近亞太國際棒球訓練中心及台灣歷史博物館兩處重要建設據點，以及和順國中、小學、安南醫院、和順轉運站及國道1號交流道，交通與教育機能完善。

台南市都發局指出，「和順安居」完工後由國家住都中心辦理營運管理，全案預計提供1703戶社會住宅，將於117年完工，是目前國家住都中心社宅最大開工案，也是台南市社宅發展重要案場之一。

都發局指出，台南市內包含中央及市府興建中社會住宅已達10處，可提供4856戶居住單元，由市府自行興辦首處社會住宅「精忠二村」預計於今年底完工、114年邁入招租營運階段。（編輯：謝雅竹）1130301

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