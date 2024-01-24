國土署攜手國防部 北市舊營區基地規劃改建社宅

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（中央社記者陳俊華台北24日電）國土管理署今天說，國防部釋出在台北市的營區基地，將合作改建為社宅，包括北投「稻香安居」可供470戶社宅；南港「成德安居」基地已變更為社福及機關用地，為社宅興建挹注新量能。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，為保障居住權益，加速提升社會住宅總量，積極跨部會合作興辦社會住宅，其中以國防部位於台北市區原有營區基地改建計畫，將封閉軍營改建成為無圍牆社會住宅。

國土署指出，「稻香安居」社宅原址是國防部北投福利站，基地鄰近台北市北投區中影製片廠舊址與復興崗捷運站，緊鄰政校後勤區新建眷宅，基地面積逾2000坪，未來預計可提供470戶住宅單元。

國土署說，將與國防部合作該營區改建計畫，由國家住宅及都市更新中心負責興建營運，並委由建築師規劃設計與融合周邊影視音產業特色，未來將留設景觀廊道串聯周邊鄰里，打造結合影視音產業特色的宜居社宅。

國土署指出，國防部釋出的另一塊精華地區「成德營區」，位在台北市南港區市民大道七段，總面積約1公頃，拆除圍牆改建為「成德安居」社宅後，預估將有至少1800坪的開放空間。

國土署表示，成德營區原為工業區，歷經2年的規劃、溝通與整合，都市計畫已在1月18日發布實施，變更為社福及機關用地，將為國內社宅的興建挹注新量能。（編輯：趙蔚蘭）1130124