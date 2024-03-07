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住都中心：過嶺安居社宅決標 預計117年完工

2024/3/7 17:56
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（中央社記者郭建伸台北7日電）國家住宅及都市更新中心今天表示，桃園市中壢區「過嶺安居」社會住宅新建統包工程，順利決標，預計民國117年完工，將為桃園市再提供220戶社宅。

住都中心透過新聞稿表示，桃園市中壢區「過嶺安居」社會住宅新建統包工程今天順利決標，將由「宏民營造股份有限公司、和鑫智能科工有限公司、禾曜聯合建築師事務所」統包團隊共同攜手打造，預計民國117年完工，將為桃園市再提供220戶社宅。

住都中心指出，截至目前為止，住都中心於桃園市已決標4113戶社宅，全台累積已完工及已決標社宅共5萬1874戶。

住都中心指出，「過嶺安居」社宅基地位於中壢區過嶺重劃區內，為高鐵南路5段、松勇3街、松勇路所圍街廓，鄰近松勇公園、過嶺廣場、過嶺親子館等。基地對外交通順暢，距台66快速道路約1.6公里、國道一號約4.5公里。

住都中心指出，「過嶺安居」社宅將規劃商業空間與幼兒園，提供生活機能及幼教服務，也導入社福服務照顧地區居民，期許打造經營50年以上永續社宅。

住都中心指出，將持續於全台各地興辦「安居、好室」社會住宅，為有居住需求的民眾，打造溫暖、溫馨的家園，歡迎優秀、經驗豐富的廠商加入社宅國家隊行列，一起用社宅環島。（編輯：蘇志宗）1130307

#桃園市
#住都中心
#社會住宅
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