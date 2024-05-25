校安熱點含兒童新樂園挨批亂提報 北市滾動修正

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（中央社記者劉建邦台北25日電）議員林延鳳指出，北市府列校安熱點共500多處，卻含自由廣場、兒童新樂園等，根本亂提報；教育局今天表示，透過校安研習加強巡查員教育訓練，將滾動修正熱點。

民進黨台北市議員林延鳳透過質詢資料指出，為防發生少年犯罪事件，教育局學務校安室與各區學生校外生活輔導會及警方會研討提報校安熱點，如租書店、速食店、超商等，當平時巡查重點，調資料發現卻有自由廣場、兒童新樂園等處，根本亂提報。

她說，除校安熱點出狀況，資訊也有誤，如被列為校安熱點的士林區某超商皆已搬離，並改為女性成衣店或網購取物店，非年輕學子聚集地點，且調警方統計資料發現，去年少年犯罪事件地點共374處，僅127處符合校安熱點要求。

林延鳳表示，從相關資料來看，市府預判校安熱點功能根本失準，認為應針對曾發生暴力犯罪地點加強稽查。調閱市府聯合稽查紀錄，發現巡查是下午4時至6時非深夜，路線竟包含知名餐飲店、文創旅館等，資料可能有造假等情形，要求市府檢討。

北市教育局回應，為避免學生在校園周邊群聚肇生治安或不法情事，每學期都會調查校園周邊熱點，並邀警方依各熱點評估巡邏模式，目前熱點共518處。

教育局表示，巡查由國高中學輔員配合警力巡查，且重點在輔導學生校外生活，而非稽查犯罪，因此地點安排在學生易聚集處，非容易發生暴力犯罪地點，後續將透過校安研習加強第一線人員熟悉相關作法，並隨時滾動修正熱點處。

北市警局指出，經統計少年犯罪數據，民國111年至今年4月查獲2890人次，案件數排名為詐欺、竊盜及傷害，年齡以15歲至17歲高中職為主，居住地以其他縣市占6成多為主。

市警局表示，每月都有擴大臨檢保護少年等勤務，並針對青少年易滋事場所，如網咖、撞球館、KTV等，加強勸阻少年偏差行為及通報相關單位輔導。（編輯：張銘坤）1130525