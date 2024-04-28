Z世代心解方3 / 校園自殺自傷通報5年攀升5至10倍 輔導量能待補強

校園自殺自傷通報5年攀升5至10倍 輔導量能待補強

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台灣年輕人的心理壓力有人注意到了，政府首次提供15-24歲Z世代年輕人免費心理諮商很快就額滿，加碼再加碼到今年準備繼續辦理，「學生輔導法」也研議修法增加輔導專業人力，希望能為年輕人的心病找到解方，並從教育及家庭端及早介入防範。

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（中央社記者許秩維台北28日電）校園自殺自傷通報件數攀升，根據教育部統計，各教育階段5年來暴增5至10倍，學生心理健康令人憂心，目前學生輔導法啟動修法聆聽各方意見，盼補強學校專輔人力，即時提供協助。

全國自殺防治中心資料顯示，24歲以下族群自殺死亡率自民國102年呈上升趨勢，其中15到24歲自殺死亡率，從102年的每10萬人口5.2攀升至111年的10.7。反映在校園自殺自傷通報方面，從106學年1589件攀升到111學年1萬1663件，暴增5到10倍不等，以國中小增幅較大。

數字底下，眾多年輕學子的心理健康需要關切，但是學校心輔老師可能分身乏術。依照現行學生輔導法規定，高中以下學校得視實際需要設置專任專業輔導人員，班級數達55班以上者，至少設置專任專業輔導人員1人，大專以每1200名學生設置專業輔導人員1人為原則。

為使學生輔導資源即時到位避免發生憾事，教育部於民國111年啟動學生輔導法修法，檢討專任專業輔導人員配置，邀專家學者、學校、團體、縣市政府代表討論，盼透過修法合理調整輔導人力、促進「三級輔導」合作，立法院近日也召開公聽會，推動學生輔導法修法。

所謂三級輔導，是指學校依學生身心狀況及需求，提供「發展性輔導」、「介入性輔導」或「處遇性輔導」。發展性輔導包括生活輔導、學習輔導、生涯輔導等措施；如果發展性輔導無法有效滿足需求，介入性輔導可依個別化需求提供諮商、小團體輔導等輔導方案。

介入性輔導仍無法有效協助學生時，則由處遇性輔導結合心理治療、社會工作、家庭輔導、法律服務、精神醫療等專業服務。也就是轉介更多的校外資源，讓網路世代的年輕學子得到面對面、能感受彼此體溫的協助。

教育部在這次修法時，對於修正三級輔導的內容，明定應著重依學生行為與問題樣態，而非時間序列的輔導順序，以即時轉介並及早採取輔導措施；另外，修正草案也將明定學生輔導諮商中心應配置專業輔導人員、專業輔導人員的督導及行政人力。

教育部表示，草案規劃修正高中以下學校專業輔導人員設置規定，以每20校置1人、學生數4500至5000人置1人為原則，教育部可考量輔導案量、地理區域等情況，外加5%員額；大專輔導人力，將從每1200人配置1名，調整為每900人配置1名，以有效協助有輔導需求的學生。

關於修法進度，教育部學生事務及特殊教育司司長吳林輝說明，去年3月將學輔法修法草案版本送到行政院，但仍有一些問題需討論，待確定後就會送立法院；如果各界對增加專輔人員有高度共識，也可考慮先就學輔法第11條單條修法，讓輔導人力及時到位。（編輯：陳清芳）1130428

教育部統計，從106學年到111學年，學生自殺、自傷通報件數增加634%，各級學校中以國小增加937%最多。中央社記者曾以寧傳真 113年4月28日

教育部統計，民國106年到111年間，各級學校學生自殺、自傷通報件數皆有攀升，總增長率達634%，其中又以國小增長率最高。中央社記者許秩維傳真 113年4月28日

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。