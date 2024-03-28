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台中某泡沫紅茶店打架衝突案 警送辦涉案4人

2024/3/28 16:32
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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中警方昨天晚間獲報北區1家某泡沫紅茶店有打架案，警方到場時雖無打架狀況，但查出楊男等4人在店內涉嫌對熟識的余男毆打、限制自由，警方全案詢問後，將楊男等4人依法送辦。

台中市政府警察局第二分局今天表示，警方27日晚間11時23分獲報指，北區健行路上某泡沫紅茶店有打架衝突案，立即派遣15名警力到現場處理，員警到場時雖未發現打架狀況，經逐一盤查在場消費顧客，將相關涉案共11人帶回文正派出所釐清。

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警方查出，當時共計11人於包廂內聚會、雙方皆熟識，過程中楊男等4人與被害人24歲余男一言不和，其中21歲楊男與21歲周男動手毆打余男，另2人在場助勢觀看，及圍住不讓余男離去，造成余男身體紅腫輕傷。

余男到警局後，對楊男等4人提出傷害及妨害自由告訴，包廂內雖無監視器畫面影像佐證，但余男及他的多名友人指證歷歷，警方全案詢問後，將楊男等4人依妨害秩序、妨害自由、傷害等罪嫌，函送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1130328

#台中市政府警察局
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