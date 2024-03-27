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首頁 / 社會

疑醉後將洗衣機丟窗外馬路還闖鄰宅傷人 台中男送辦

2024/3/27 12:29
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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中許姓男子昨天晚間疑似酒後情緒失控，自住家3樓向窗外馬路丟棄窗戶、洗衣機等物，幸未造成人員受傷，他還闖入鄰居家中傷人；警方獲報到場將他逮捕，全案訊後送辦。

有網友今天在網路社群「社會事新聞影音」貼出影片，畫面中可見1輛轎車行經台中市南區復興路，後鏡頭卻拍到路面不斷有窗戶等物品，自高樓掉落路面，1名機車騎士行經險遭砸中，引發網友議論。

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台中市警察局第三分局今天表示，警方26日晚間10時24分獲報，40歲許男疑因酒後情緒失控，先將自己家中物品全數砸毀，又再把屋內衣物、窗戶、洗衣機等物品，從住處3樓往樓下馬路丟，幸當時沒有車輛經過，未造成人員受傷。

警方指出，許男丟完物品後，又趁社區內女鄰居開門之際闖入他人家中，並拉扯女子頭髮，造成頭部、手部受傷，警方獲報後趕到現場，將許男當場逮捕，全案訊問後依公共危險、傷害、侵入住宅等罪嫌送辦。（編輯：陳仁華）1130327

#台中市
#台中市政府警察局第三分局
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