Z世代心解方4 / 國高中心理假 教育部開放42校先試辦

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台灣年輕人的心理壓力有人注意到了，政府首次提供15-24歲Z世代年輕人免費心理諮商很快就額滿，加碼再加碼到今年準備繼續辦理，「學生輔導法」也研議修法增加輔導專業人力，希望能為年輕人的心病找到解方，並從教育及家庭端及早介入防範。

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（中央社記者許秩維台北28日電）學生心理健康議題受外界關注，學生團體、校長團體皆認同心理壓力不分求學階段，支持國高中也應有心理假，教育部也自3月起開放42所高中試辦身心調適假。

青少年的心理健康議題日漸受關注，國內已有逾40所大學設立心理假，有青年團體今年2月發起連署，期盼中學也推動心理假，短短1天就獲得超過3000名國高中生響應。

教育部透過文字回覆中央社記者，為協助學生覺察自己的情緒，於短期心理不適時平衡身心狀況，教育部自111年7月起即開始研議高中學生身心調適假，並多次召開諮詢會議，徵詢專家學者、學校、教師、家長、兒少等代表的意見。

關於中學是否能夠實施心理假（身心調適假），教育部提到，諮詢會議的多數與會人員建議，先從高中開始實施，再視成效評估推廣至國中或國小。

今年3月起開放高中試辦心理假（身心調適假），教育部說，有42校參與試辦，希望藉由身心調適假，協助學生更覺察自身心理狀況，同時也促使教師、家長更重視和覺察學生的心理狀況。

由學生自發組成的團體EdYouth也關注學生心理健康議題，還曾發布「校園心輔政策白皮書」。

EdYouth理事長李瑞霖告訴中央社記者，現在學生面臨的壓力類型跟過往不同且更多元，心理假機制能適時提供喘息空間，幫助學生走更長的路，因此國高中階段都有實施的必要性和迫切性。

由於國高中生仍是未成年，李瑞霖坦言，在實施心理假上仍有一些疑慮，例如學生若自行請假，家長可能擔憂安全、課業能否跟上進度等，因此支持國教署先試辦，試辦期間學生請假須先知會家長，未來再深入討論如何權衡家長擔心的安全問題、學生隱私權和健康自主權。

李瑞霖也建議，在推動心理假上，學生、家長、教師彼此要有溝通交流，也應有更多配套措施，例如規劃學習調整制度，根據學生狀況提供課業補強，讓學生請心理假無後顧之憂，當學生請到一定天數時，學校輔導機制也應適時介入。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，心理假提供學生喘息與調適的機會，能暫時遠離壓力，有助於減輕情緒負擔，消化和排解壓力，對當下心理狀況有相對應的幫助；學生可能對自身心理健康問題感到困惑或害怕向他人求助，心理健康假能成為他們主動尋求幫助的契機。

「心理假的落實發揮預防與社會溝通的功能」，張育萌認為，所有人都會有脆弱的時候，心理假能讓學生有稍作喘息、讓心放假的時刻，避免硬撐而導致心理健康惡化，同時也讓心理健康議題浮上檯面，期待教育部儘快規劃國高中的心理假制度，並在校園中落實。

中華民國中小學校長協會理事長張信務認為，現在學生已提早社會化，接觸各方面的學習還有人際互動，有時沒有跟父母或師長提及，壓力就會累積在心理面，如果缺乏良好的同儕互動，又沒有適當的緩衝或喘息，一旦累積到臨界點，就可能因過度壓力造成身心崩潰。

張信務提到，校長協會內部曾討論此議題，多數校長都贊成國高中學生應有適度的心理假，並支持先小規模試辦，建立運作模式，若試辦成效良好，未來可以考慮全面推動。

但由於國高中生是未成年，目前的規定是請假必須告知監護人或法定代理人，而非學生想請假就請假，以免家長找不到孩子，可能造成家長和學校的誤會。

在學生請心理假後，張信務認為，學校要適度關懷和適時介入輔導，瞭解學生的壓力來源並設法解除，學校不要負面地把學生請心理假看成逃避課業的手段，而是應該正面看待。

張信務說，學生也許遇到課業、人際、甚至遭遇霸凌等問題而不敢說，而心理假可能成為學生釋放求救訊息的管道，讓學校、家長有機會拉孩子一把。（編輯：陳清芳）1130428