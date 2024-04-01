賴清德提年輕族群心理健康方案 醫界肯定

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（中央社記者葉素萍台北1日電）總統當選人賴清德選前提出「年輕族群心理健康方案」、「身心適應假」等政見，中國醫藥大學醫學院教授蘇冠賓說，這是國家最迫切需求，且可以立竿見影的重要政策。

健康台灣推動聯盟今天發布新聞稿表示，賴清德國家希望工程「健康台灣」論壇，全台巡迴舉行，獲得醫界熱烈參與。健康台灣政見十大面向中的「增加心理健康支持」也被醫界認為極具亮點。

安南醫院副院長、中國醫藥大學醫學院教授蘇冠賓表示，一般社會對於心理健康較為忽視、不了解也仍有迷思，賴清德不愧為醫師出身，觀察入微且對兒少十分用心，能夠提出現今社會迫切的需求。

投入精神醫學、憂鬱症研究、治療超過25年的蘇冠賓表示，網路蓬勃發展的時代，青少年遇到的困境與型態已與以往有所不同，網路霸凌、社群冷暴力是新型態的創傷，也是日益增多的心理健康問題。過往的政治人物在醫療政策上，較少對心理健康琢磨，而賴清德提出的「年輕族群心理健康方案」、「身心適應假」等，可說是國家最迫切需求，且可以立竿見影的重要政策。

蘇冠賓說，賴清德推動「接住孩子有更多空間去喘息」的政策方向，有幾個能夠具體落實的方向，首先，推動精神醫療和心理諮商的數位化模式，對早期治療和預防很有幫助，美國哈佛大學憂鬱症中心也有實證。因為數位化模式符合現代年輕人的習慣，也符合兒童、青少年精神疾病的求助需求，能夠提高就醫意願、減少看病阻力，更減少污名化，因此是落實心理健康政策的重要關鍵。

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蘇冠賓提到，在歐美治療指引中，身心疾病第一線治療是心理介入，不以「開藥」做為常規，是台灣可以參考的方向；另外也可參考英國、澳洲模式，訓練社區心理醫療守門員整合到社區心理衛生中心；而設置專責的童青少年精神醫學中心，發展兒童青少年為中心的整合治療模式，更是重要的方向。

蘇冠賓說，正常的作息、壓力調適管理的教育、營養的管控，對身心健康都非常有幫助。總統與醫師都是過勞與壓力龐大的工作，賴清德如果能公開倡導身心健康的重要，以身作則，不僅照顧自己健康，也能成為青少年的榜樣，對打造健康台灣十分有助益。（編輯：翟思嘉）1130401