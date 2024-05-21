殺人未遂受監護處分人脫逃 北市校園暫停開放1天

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）因殺人未遂受監護處分的簡姓男子19日自基隆某醫院脫逃，當天即搭乘客運至北市，台北市教育局今天接獲相關訊息後通知各校，即刻起暫停開放校園至明天上午，並應加強巡邏。

台北市教育局副局長陳素慧今天透過媒體群組表示，因應簡男曾現蹤北市，已通知各級學校，校園場地暫停開放一天，時間包含今天下午及明天上午，並提醒各校駐衛警，務必加強巡邏、落實清查。

39歲簡姓男子因殺人未遂判刑確定，正受監護處分中，19日從基隆某醫院脫逃，搭公車到正濱漁港附近後，轉搭國道客運1579路線，在北捷南京三民站下車。台北市警察局今天下午接獲通報，已會同基隆市警察局調閱監視器畫面，追查簡男行蹤。（編輯：張銘坤）1130521