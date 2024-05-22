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受監護處分脫逃犯落網 雙北基宜5/23起開放校園

2024/5/22 21:16（5/22 21:39 更新）
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新北市警察局新莊分局22日表示，因殺人未遂判刑確定受監護處分的簡姓男子（中）日前從基隆某醫院脫逃，晚間已在新北市新莊區一處公寓大廈緝獲。（翻攝照片）中央社記者楊侃儒傳真 113年5月22日
新北市警察局新莊分局22日表示，因殺人未遂判刑確定受監護處分的簡姓男子（中）日前從基隆某醫院脫逃，晚間已在新北市新莊區一處公寓大廈緝獲。（翻攝照片）中央社記者楊侃儒傳真 113年5月22日
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（中央社台北22日綜合報導）因殺人未遂判刑確定受監護處分但脫逃的簡姓男子，今天晚間在新北市新莊區落網，原本宣布暫停開放校園的台北市、新北市、基隆市與宜蘭縣政府表示，明天起恢復開放校園。

簡姓男子19日自基隆某醫院脫逃，台北市警方21日獲報簡男當天已搭客運至北市，後續行蹤從松山區一路往西至萬華區，引發民眾擔憂。包括台北市、新北市、基隆市與宜蘭縣政府都宣布在簡男到案前，轄內校園全面暫停開放。

隨著簡男今天晚間在新北市新莊區雙鳳路一處公寓大廈內遭警方逮捕，台北市與新北市政府教育局宣布，校園將於5月23日恢復開放，開放時間依各校自訂規範，原則為平日清晨、晚上與假日時段。另外，為維護校園安全，各校仍持續落實非開放時段門禁管理並加強校園巡查，並與警政單位密切合作，共同守護學生安全。

基隆市政府教育處說，校園於5月23日恢復開放；宜蘭縣政府表示，各校園空間5月23日起恢復正常使用，教育處仍會持續各項防範宣導及校園安全維護工作。（編輯：李錫璋）1130522

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