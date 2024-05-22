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受監護處分脫逃犯新北落網 4天期間變裝還打零工

2024/5/22 22:08（5/22 22:32 更新）
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簡姓男子（中）因殺人未遂判刑確定受監護處分，日前從基隆某醫院脫逃，一路搭乘大眾運輸工具逃竄至雙北地區，22日晚間在新北市新莊區落網，簡男服飾已從警方監視器畫面呈現的白上衣與格子襯衫變成了藍色T恤。中央社記者楊侃儒攝 113年5月22日
簡姓男子（中）因殺人未遂判刑確定受監護處分，日前從基隆某醫院脫逃，一路搭乘大眾運輸工具逃竄至雙北地區，22日晚間在新北市新莊區落網，簡男服飾已從警方監視器畫面呈現的白上衣與格子襯衫變成了藍色T恤。中央社記者楊侃儒攝 113年5月22日
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（中央社記者楊侃儒新北22日電）因殺人未遂判刑確定受監護處分的39歲簡姓男子19日自基隆某醫院脫逃，搭客運、捷運逃亡。新北警方啟動鷹眼隊追查，今晚在新北市新莊將他逮捕，逃亡過程天天變裝，還打零工。

新北市政府警察局晚間召開記者會表示，獲報後組成專案小組，啟動鷹眼隊循線追查後發現簡男藏匿處，簡男落網後，後續交由基隆市政府警察局解送歸案。

警方調查，簡男從新埔站出站後搭乘公車到新莊區後，先到地藏庵擲筊拜拜，並以假名在新莊、林口四處打零工，今晚7時30分簡男外出丟垃圾時遭埋警力逮捕，2天打工錢尚未領到。

警方調查，簡男19日從基隆某間醫院脫逃後，當天下午4時在基隆市中正路搭乘首都客運「1579路線」往台北，隨後在台北捷運南京三民站下車，直到5時許又現身台北車站。

依警方調閱監視器畫面，簡男20日上午7時至10時，出現在台北市和平西路，上午10時許至11時許陸續出現在台北市萬華區西門町、龍山寺一帶；上午11時許進入捷運龍山寺站，之後從捷運新埔站出站，步行環河西路離去。（編輯：孫承武）1130522

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