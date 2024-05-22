受監護處分人基隆脫逃至北市 警加強萬華區巡查

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）因殺人未遂判刑確定受監護處分的簡姓男子19日自基隆某醫院脫逃，北市警方21日獲報簡男當天已搭客運至北市，後續行蹤從松山區一路往西至萬華區，警方已加強巡查，尚未查獲。

患有思覺失調症的簡男因犯殺人未遂判刑確定，執行前施以監護，但他在19日從基隆某醫院脫逃，基隆警方昨天公布簡男逃亡路線，他在基隆市義一路搭公車往八斗子、新北市瑞芳方向逃逸，直到正濱漁港附近下車後，又轉搭國道客運1579路線，在台北捷運南京三民站下車。

北市警方表示，昨天下午2時許接獲基隆市政府通報後，立即指派台北市警察局科技戰情中心鷹眼小組、各警分局及刑事警察大隊配合刑事局及基隆市刑大等單位查緝，主要針對簡男下車點循線查緝。

據了解，簡男在台北市松山區下車後，便徒步往北市西區方向前進，一度現蹤西門町附近，目前下落不明，不排除仍在萬華區內行動。

警方指出，已要求萬華警分局針對簡男先前可能的活動處所（龍山寺公園）加強巡邏查緝，並針對市內各公共場所或校園加強巡邏，同時呼籲民眾提高警覺，但切勿過度恐慌，若發現可疑簡男蹤跡請立即撥打110通報，協助警方加強查緝。（編輯：戴光育）1130522