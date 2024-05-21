殺人未遂受監護處分人基隆脫逃 轉搭客運北市南京三民下車
2024/5/21 16:25（5/21 17:04 更新）
（中央社記者王朝鈺基隆21日電）39歲簡姓男子因殺人未遂判刑確定，執行前施以監護，19日從基隆某醫院脫逃，搭公車到正濱漁港附近下車後，轉搭國道客運1579路線，在北捷南京三民站下車，警方派員全力查緝。
基隆市長謝國樑、基隆市警察局長翁群能、基隆市衛生局長張賢政今天上午在市府舉行記者會，翁群能公布簡男19日逃亡路線，簡男步行至市區後，在義一路搭上公車，往中正路、濱海公路、八斗子、新北市瑞芳方向。
據了解，簡男搭上公車後中途在正濱漁港附近下車，轉搭國道客運1579路線，在台北捷運南京三民站下車，基隆市警察局已派員會同台北市警察局調閱監視器畫面，追查簡男下車後行蹤。（編輯：李錫璋）1130521
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