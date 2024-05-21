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受監護處分人基隆脫逃 新北汐止瑞芳等4區校園暫停開放

2024/5/21 13:56（5/21 14:08 更新）
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台北地檢署受監護處分人39歲簡姓男子自基隆某間醫院脫逃、行蹤不明，刑事局通令全國警方緝捕。（圖取自刑事局網頁cib.npa.gov.tw）
台北地檢署受監護處分人39歲簡姓男子自基隆某間醫院脫逃、行蹤不明，刑事局通令全國警方緝捕。（圖取自刑事局網頁cib.npa.gov.tw）
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（中央社記者黃旭昇新北21日電）涉犯殺人未遂判刑確定簡姓男子從基隆搭公車往八斗子、新北市瑞芳方向逃逸。新北教育局下午表示，為維護安全，萬里、汐止、平溪、瑞芳4區校園，即日起暫停開放校園至22日止。

患有思覺失調症39歲簡姓男子，涉犯殺人未遂判刑確定，執行前施以監護，19日從基隆某醫院脫逃，警方 21日公布簡男逃亡路線，最後在基隆義一路搭公車往八斗子、新北市瑞芳方向逃逸。

基隆市教育處表示，為維護校園安全，20日起至22日暫停開放校園，如有延長再行通知。

由於簡男往新北瑞芳方向逃逸，新北市府教育局下午回應中央社記者詢問表示，因應基隆受監護處分人近日從基隆地區逃脫，為維護校園安全，萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區4區，即日起至5月22日暫停開放校園，如有延長再行通知，其他有地緣關係鄰近區域學校，請提高警覺。

教育局說，為維護師生安全，已督請各校加強巡邏校園，並與警察局密切聯繫。另宣導提醒學生，上學、放學盡可能結伴同行，勿在外逗留，若有發現可疑人士，請第一時間通報警方與教育局校安室。（編輯：方沛清）1130521

#八斗子
#基隆市
#新北教育局
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