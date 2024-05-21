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脫逃受監護處分人曾現蹤北市 捷運警察隊戒備

2024/5/21 17:28（5/21 17:57 更新）
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台北地檢署受監護處分人39歲簡姓男子自基隆某間醫院脫逃、行蹤不明，刑事局通令全國警方緝捕。（圖取自刑事局網頁cib.npa.gov.tw）
台北地檢署受監護處分人39歲簡姓男子自基隆某間醫院脫逃、行蹤不明，刑事局通令全國警方緝捕。（圖取自刑事局網頁cib.npa.gov.tw）
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（中央社記者陳昱婷台北21日電）受監護處分的簡姓男子19日自基隆某醫院脫逃，台北市警察局今天接獲通報，指簡男19日即搭乘客運到捷運南京三民站，捷運警察隊則表示，已提供簡男資訊讓執勤人員辨識。

39歲簡姓男子因殺人未遂判刑確定，受監護處分，19日從基隆某醫院脫逃，搭公車到正濱漁港附近後，轉搭國道客運1579路線，在北捷南京三民站下車。基隆市警察局正會同台北市警察局調閱監視器畫面，追查簡男行蹤。

國民黨台北市議員耿葳今天在市議會財政建設部門質詢時，詢問台北市警察局捷運警察隊、台北捷運公司如何因應。捷警隊表示，已將簡男相片及特徵公布在群組，讓線上執勤人員可以辨識。

捷運公司則說，如果有接獲相關訊息，就會把相關資料提供給站務人員，讓站務人員提高警覺，發現後立即通報。

民眾黨台北市議員陳宥丞在臉書發文質疑，簡男19日就從基隆脫逃，台北市警察局卻遲至今天下午才接獲通報，警政系統的連線竟如此遲鈍，警政署及相關單位應給全體國民一個交代，台北市長蔣萬安也要趕緊收心坐鎮，避免人心惶惶。（編輯：張銘坤）1130521

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#陳宥丞
#台北市警察局捷運警察隊
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