受監護處分人基隆脫逃 搭公車逃往八斗子、瑞芳

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）患有思覺失調症39歲簡姓男子，涉犯殺人未遂判刑確定，執行前施以監護，19日從基隆某醫院脫逃，警方今天公布簡男逃亡路線，最後在義一路搭公車往八斗子、新北市瑞芳方向逃逸。

基隆市長謝國樑、基隆市警察局長翁群能、基隆市衛生局長張賢政上午在市府舉行記者會，翁群能公布簡男19日步行逃亡路線，警方調查，簡男從醫院脫逃後，行經基金一路、安一路，短暫轉往西定超商偷了2瓶飲料，再走向中山一路、仁三路、仁二路。

翁群能指出，簡男19日上午11時10分走到愛四路，經警方擴大調閱監視器畫面並訪查，簡男最後在義一路搭上公車，行經中正路、濱海公路、八斗子、新北市瑞芳方向，警方已同步擴大搜尋簡男行蹤。

翁群能說，警方已在無家者聚集場所，及可能藏身地點，例如地下道、空屋、宮廟等全力訪查，並透過通報網通知義警、義消、巡守隊、志工大隊等民力，希望能在最短時間查獲簡男。

翁群能表示，簡男逃亡過程中由於身上沒有手機，警方無法定位，且簡男行經許多處騎樓並未設置監視器，請各界再給警方一些時間，警方有信心會將簡男追緝到案。

張賢政表示，簡男接受監護處分住院治療已超過2個月，根據衛生局調查，簡男經治療後，因為施打長效針劑藥物，病情已相對穩定，簡男目前的精神狀態與當初犯案時已有相當大差異。

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張賢政說，根據醫院評估，簡男目前應該沒有暴力傾向，甚至精神狀態可能會相對退縮，民眾不用過度恐慌，若遇到簡男，無須過度害怕，但也不要主動與簡男互動，或是協助追緝簡男，最理想的方法是撥打110，通知警察局前往適當處置。

張賢政說，衛生局已請醫院加強門禁管制和個案照護，確保住院中個案得到適當照顧和管理，衛生局另已發文請醫院說明，將檢討醫院管理責任，醫院若有違反精神衛生法規定，衛生局也會裁處。（編輯：方沛清）1130521