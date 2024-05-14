外役監受刑人方青山逾假遭逮 先送南監執行殘刑

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南明德外役監受刑人方青山返家探親昨下午逾假未歸，今天在台中市潭子區一家網咖遭警方專案小組查獲。南檢表示，方嫌稍晚將先送南監執行殘刑，脫逃罪部份另案偵辦。

方青山下午在台中市潭子區一家網咖店內被逮捕，隨即被專案小組帶到台南市政府警察局刑警大隊接受偵訊。台南市刑大大隊長張文源接受媒體聯訪表示，專案小組前往台鐵調閱車廂監視器過濾下車點，確認方嫌於台中潭子火車站出站，聯合台中市大雅警分局偵查隊及潭子分駐所規劃查緝，2時許將他逮捕。

媒體報導指出，方青山被逮後曾向警方透露，因在家中睡過頭，沒有趕上預定搭乘的自強號列車，後來雖仍前往車站搭車，但評估趕不上收假時間，乾脆選擇逃逸，在新營火車站下車後未出站，再搭乘北上列車回台中。

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對此警方表示，方青山逾假未歸原因仍待進一步釐清，全案依脫逃等罪解送台南地檢署偵辦。南檢表示，方嫌稍晚將先送南監執行殘刑，脫逃罪部份另案偵辦。

26歲的方青山擔任詐騙集團車手、偽造有價證券等遭判7年9月，2020年入監服刑，2年前轉明德外役監，前2次返家探親都依規定返監。這次返家探視雖然有向轄區警局報到，但在昨天預定返監所失聯，刑事警察局隨即發布「重要緊急查緝專案」通令全國警方緝捕。（編輯：孫承武）1130514