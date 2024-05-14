外役監受刑人方青山逾假未歸 台中潭子網咖打電動遭逮

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台南明德外役監受刑人26歲方青山返家探視逾假未歸，刑事局13日發布「重要緊急查緝專案」，今天下午2時17分在台中潭子區1家網咖落網，當時方男正在打電動身上僅剩百餘元零錢。

台南明德外役監受刑人26歲方青山近日返家探視逾假未歸，刑事局13日晚間發布「重要緊急查緝專案」，通令全國警方緝捕。

台中市大雅警分局今天指出，上午10時接獲情資，得知方青山13日搭乘火車下午6時在台鐵潭子站下車，警方隨即組成查緝逃犯專案編組，調閱方男最後出現地點的周遭路口的監視器，過濾有無相關接應人等及相關使用交通工具。

警方指出，調閱監視器沿著火車站周邊沿途尋找方男蹤跡，發現他在市區徘徊許久，隨後以隨身的悠遊卡租用YOUBIKE單車沿潭子區興華一路騎乘往勝利路方向逃逸，警方派遣線上巡邏警力，針對轄內旅館及網咖等易藏匿場所清查。

今天下午2時17分，潭子分駐所2名員警在清查潭子區勝利路一處網咖時，發現方男在2樓座位區使用電腦。方男遭查獲時正在打電動，身上僅剩百餘元的零錢。警方將方男遞解台灣台南地方檢察署歸案。

26歲的方青山涉詐欺等案件，法院判決應執行9年9月徒刑確定，後轉至台南明德外役監執行。方青山自11日起連3天自台南返回台中探親，13日必須返回台南明德外役監報到，但他逾時未歸。（編輯：郭諭儒）1130514