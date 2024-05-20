受監護處分人基隆脫逃 隱沒信二路一帶

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）39歲簡姓男子涉犯殺人未遂判刑確定，執行前施以監護，昨天從基隆某醫院脫逃下落不明，經警方調閱監視器，簡男隱沒於田寮河旁信二路一帶，警方表示將加強追拘作為，盡快將簡男查緝到案。

基隆市警察局今晚發布新聞稿表示，警方昨天下午2時30分獲報，受監護處分人簡男自安樂區某醫院脫逃，立即責成第四分局及刑警大隊成立專案小組，另動員全局外勤員警地毯式巡邏、訪查及調閱監視器，並至適當關聯地點埋伏。

警方指出，基隆市長謝國樑指示市警局務必以最快速度，全力拘提簡男到案，簡男逃脫後採步行方式行進，經專案小組今天中午調閱到的最新監視器畫面，發現簡男隱沒於田寮河旁信二路一帶。

警方表示，將擴大調閱監視器，加強巡邏密度，並至關聯地點訪查、埋伏等方式，實施多種追拘作為，希望能將簡男查緝到案。

根據刑事局官網「重要緊急查緝專案」資料顯示，簡男脫逃後行蹤不明，身上無財物、未使用手機，身著白色上衣、長袖方格紋襯衫和黑色長褲，病況為思覺失調症（幻聽），具有攻擊性。

警方表示，民眾若發現身邊有外貌相似形跡可疑男子，請立即撥打110或（02）24326737第四警分局偵查隊通報警方。（編輯：張雅淨）1130520