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受監護處分人基隆脫逃 北市校園無限期暫停開放

2024/5/22 13:04（5/22 13:35 更新）
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簡姓男子因涉犯殺人未遂判刑確定，執行前施以監護，19日從基隆某醫院脫逃後，途經西定路一間超商竊取2瓶飲料。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年5月21日
簡姓男子因涉犯殺人未遂判刑確定，執行前施以監護，19日從基隆某醫院脫逃後，途經西定路一間超商竊取2瓶飲料。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年5月21日
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（中央社記者陳昱婷台北22日電）因殺人未遂受監護處分的簡姓男子19日自基隆某醫院脫逃，當天即搭乘客運至北市，至今未落網。台北市教育局今天表示，為確保學生安全，簡姓男子落網前，校園全面暫停開放。

台北市教育局原宣布校園場地暫停開放至今天中午，教育局副局長陳素慧今天接受媒體聯訪表示，考量家長的擔心及疑慮，所以在簡姓男子落網之前，校園將持續暫停開放。

陳素慧說，外校人士白天入校本就有相關規範，但擔心有可疑人士趁晚間無人在校時，透過翻牆等方式進入校園，所以特別要求各校一定要叮囑保全及警衛，每天上午學生到校前，務必全面巡查環境。

陳素慧表示，保全及警衛在平時上課期間也要不定期巡邏校園，確保校內安全無虞。（編輯：蕭博文）1130522

台北地檢署受監護處分人39歲簡姓男子自基隆某間醫院脫逃、行蹤不明，刑事局通令全國警方緝捕。（圖取自刑事局網頁cib.npa.gov.tw）
台北地檢署受監護處分人39歲簡姓男子自基隆某間醫院脫逃、行蹤不明，刑事局通令全國警方緝捕。（圖取自刑事局網頁cib.npa.gov.tw）
#台北市
#台北市教育局
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陳素慧
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