受監護處分人基隆脫逃 北市校園無限期暫停開放
2024/5/22 13:04（5/22 13:35 更新）
（中央社記者陳昱婷台北22日電）因殺人未遂受監護處分的簡姓男子19日自基隆某醫院脫逃，當天即搭乘客運至北市，至今未落網。台北市教育局今天表示，為確保學生安全，簡姓男子落網前，校園全面暫停開放。
台北市教育局原宣布校園場地暫停開放至今天中午，教育局副局長陳素慧今天接受媒體聯訪表示，考量家長的擔心及疑慮，所以在簡姓男子落網之前，校園將持續暫停開放。
陳素慧說，外校人士白天入校本就有相關規範，但擔心有可疑人士趁晚間無人在校時，透過翻牆等方式進入校園，所以特別要求各校一定要叮囑保全及警衛，每天上午學生到校前，務必全面巡查環境。
陳素慧表示，保全及警衛在平時上課期間也要不定期巡邏校園，確保校內安全無虞。（編輯：蕭博文）1130522
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