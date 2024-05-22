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台中捷運持刀傷人案 男子涉殺人未遂遭檢聲押
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受監護處分脫逃事件效應 鄭銘謙令檢視安全措施

2024/5/22 18:35（5/22 18:46 更新）
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新任法務部長鄭銘謙（中）、次長黃世杰（右）22日下午首次參與法務部媒體茶敘，鄭銘謙表示，近日發生受監護處分簡姓男子脫逃事件，已函請各地檢檢視收容醫療機構安全防護措施，避免再發生類似情形。中央社記者劉世怡攝 113年5月22日
新任法務部長鄭銘謙（中）、次長黃世杰（右）22日下午首次參與法務部媒體茶敘，鄭銘謙表示，近日發生受監護處分簡姓男子脫逃事件，已函請各地檢檢視收容醫療機構安全防護措施，避免再發生類似情形。中央社記者劉世怡攝 113年5月22日
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（中央社記者劉世怡台北22日電）因殺人未遂判刑確定受監護處分的男子，從醫院脫逃未緝獲引發擔憂。法務部長鄭銘謙今天說，目前受監護處分224人，函請各地檢檢視收容醫療機構安全防護措施，避免再發生脫逃。

法務部下午舉行媒體茶敘，新任法務部長鄭銘謙、次長黃世杰首次與會；媒體提問，因殺人未遂判刑確定受監護處分的簡姓男子，19日從基隆某醫院脫逃，至今尚未緝獲引發民眾擔憂，全台受監護處分人數以及籌設司法精神病床的現況。

法務部長鄭銘謙回應，簡姓男子是因患有思覺失調症，法院判決要求入獄前須監護處分，案件由台北地檢署執行，經評估與基隆某醫院簽約收容，未料男子卻趁機脫逃，這已是國內發生的第二起。

鄭銘謙指出，目前全台受監護處分人共有224人，收治在簽約合作醫療機構的有186人，這次脫逃事件發生後，要求各地檢署全面盤整並加強訪視醫療機構，確認機構安全防護措施，有無缺失，若有儘速補足，以避免再發生脫逃，並希望司法精神病房北中南東，共計四處能儘速全面上路，兼具治療與防護雙重功能。

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法務部檢察司長郭永發補充，為強化社會安全網，衛福部與法務部合作預定籌設司法精神醫院，專門收容受監護處分或尚未定讞精神患者，由衛福部規劃醫院病房環境、醫療資源及設備，矯正署協助安全維護設施設備的設置（監視系統、門禁等設備），以及安全維護人力的配置與培訓；但司法精神病院的成立，較有困難性。

郭永發指出，司法精神病床部分，分別在北中南東共四處開設，去年年底南部已經開始收治，收治40多人，中部及北部部分，會在今年年中期間開始收治，約收治100多人，東部預計在明年開始收治。（編輯：張銘坤）1130522

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