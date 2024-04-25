北市幼兒STEAM創思中心啟用 跨域學習向下扎根

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北市長蔣萬安今天為台北市幼兒STEAM創思中心揭牌，他說，這是台北市STEAM教育推展的最後一塊拼圖，將提供孩子跨域學習資源，從小培養創意及解決問題的能力。

繼針對中小學的台北市STEAM及新科技發展辦公室在3月啟用，台北市幼兒STEAM創思中心也在今天舉行開幕記者會。

蔣萬安致詞表示，城市的進步靠硬體建設，城市偉大則是仰賴文化形塑，而文化形塑需要從教育著手，見證台北市STEAM教育推展的最後一塊拼圖拼上讓他非常感動，總算將過去一直放在心中的理念具體落實。

他說，台北市將跟上國際趨勢，讓孩子從幼兒園到大學都享有統整科學、技術、工程、藝術及數學5大領域的跨域學習資源，以環境為師，從學中玩、玩中學，從小培養創意、質疑及解決問題的能力，而不再只是要求記憶、背誦導致想像力被框限。

教育局副局長陳素慧介紹，幼兒STEAM創思中心分為9大區域，包含手作區、互動區、拆解區、生活應用區、課程研發區、繪本與桌遊區等，都是環繞著遊戲、探索、研究、設計、創造等中心主旨設計。

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陳素慧指出，幼兒STEAM教育重點在於鼓勵孩子動手做，從觀察、操作、發現問題、再嘗試都是課程內容，因此課程設計其實相當困難，不僅沒有教科書，老師更要不斷思考並更新課程設計，以給予孩子不同內、外在操作變因。

陳素慧說，中心將從公立及非營利幼兒園開始，負責推廣幼兒種子員體驗及師資培育，首階段預計與新生附幼及14個基地園合作，規劃教育增能研習課程，接著持續向外擴散，輔導其餘幼兒園將STEAM教育理念融入日常教學中。（編輯：張銘坤）1130425