靈鷲山慶開山42週年 福城歡喜開城

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（中央社記者王鴻國新北22日電）靈鷲山佛教教團今天歡慶開山42週年，以及「福城」歡喜開城，吸引上千信眾參與活動，場面熱烈。靈鷲山表示，啟動「有FU 生活節」系列活動到8月，歡迎大家共襄盛舉。

靈鷲山發布新聞稿表示，今天舉辦開山42週年慶及幸福啟城活動，包括內政部宗教及禮制司司長林清淇、交通部東北角風景管理處處長游麗玉、天帝教樞機主教蔡光思等多人參與，場面熱烈。

林清淇致詞表示，靈鷲山在開山住持心道法師帶領下，重視宗教交流、公益慈善和環境生態，祝福「福城」成為東北角心靈和生態旅遊的地方。

靈鷲山表示，配合「幸福啟城」週年慶主題，上午舉辦「朝向幸福」千人大朝山活動，透過信眾每一步的虔誠頂禮跪拜，憶念當年開山初心，也代表靈性覺醒，讓每個腳印都成為生態永續的見證，同時開放聖山導覽、殿堂巡福之旅。

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靈鷲山表示，聖山寺2013年底，喜迎來自緬甸重達180公噸、高達6公尺的「放光玉佛」，與身長10.2公尺的「多寶臥佛」，經信眾發起護持「為玉佛蓋一個家」。籌建10年的「福城」也於今天開城。

靈鷲山表示，開城盛典由貢寮實驗國中的鼓樂表演揭開序幕，同時啟動「有FU 生活節」市集、音樂展演、藝術精彩系列活動，將一路high到8月，歡迎民眾共襄盛舉，一起來體驗生活也可以很佛、很有FU、很有福。（編輯：方沛清）1140622