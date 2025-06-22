新疆書記：整治違規吃喝 要破除急於求成層層加碼

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（中央社台北22日電）中共今年加大反腐力道整治違規吃喝，一些地方執行時層層加碼演變為「禁止吃喝」引發批評。中共政治局委員、新疆黨委書記馬興瑞20日說，要突出抓好違規吃喝集中整治，但要堅持實事求是，堅決破除急於求成及「一刀切、層層加碼」做法。

中共中央5月中旬發布新修訂的「黨政機關厲行節約反對浪費條例」，要求黨政機關「從嚴從簡，帶頭過緊日子」，並以「整治違規吃喝」為重點。近來卻出現地方銀行主管午餐與客戶一同吃人民幣6元（約新台幣24.6元）的麵條就被罰款，也有機關要求所有員工聚餐時不得超過3人等現象，引發爭議。

新疆日報21日報導，新疆維吾爾自治區黨委「黨的建設工作」領導小組20日召開會議，會中學習領會中共總書記習近平「鍥而不捨落實中央八項規定精神，以優良黨風引領社風民風」文章，聽取有關工作情況匯報，並研究部署深入貫徹「中央八項規定」精神學習教育工作，由擔任小組長的馬興瑞主持。

馬興瑞說，要堅持把開展深入貫徹「中央八項規定」精神學習教育，作為今年黨的建設的重點任務，在一體推進學查改上持續用力。「全面深入查擺問題，動真碰硬整改整治，深化以案促改促治」，確保「學有質量、查有力度、改有成效」。

他提到，要突出抓好違規吃喝集中整治，「嚴明紀律紅線、堅持實事求是」，達到政治效果、紀法效果和社會效果的有機統一。

馬興瑞又說，各級領導幹部要確實在深入貫徹「中央八項規定」精神學習教育中涵養堅強黨性、錘煉過硬作風，樹牢正確政績觀，求真務實、真抓實幹，堅決破除「弄虛作假、急於求成」和「簡單化、一刀切、層層加碼」做法。

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他表示，各級黨組織要持之以恆正風肅紀反腐，一體推進「不敢腐、不能腐、不想腐」，嚴肅查處政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗問題。

馬興瑞說，特別要持續深化群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，聚焦重點領域、嚴懲「蠅貪蟻腐」，讓各族群眾真切感受到「腐敗有人查、問題有人管、利益有人護」。（編輯：邱國強/周慧盈）1140622