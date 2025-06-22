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Energy阿弟抽空唱原聲帶神速搞定 錄音室示範16蹲

2025/6/22 21:09（6/22 21:21 更新）
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男團Energy成員阿弟（右）為戲劇「寶島西米樂」主題曲與片尾曲獻唱，前後只花2小時就搞定，情感到位、聲線穩健，音樂總監蔣三省（左）大讚，「狀態超好，是時間管理大師」。（JMS蔣三省音樂） 中央社記者陳怡璇傳真 114年6月22日
男團Energy成員阿弟（右）為戲劇「寶島西米樂」主題曲與片尾曲獻唱，前後只花2小時就搞定，情感到位、聲線穩健，音樂總監蔣三省（左）大讚，「狀態超好，是時間管理大師」。（JMS蔣三省音樂） 中央社記者陳怡璇傳真 114年6月22日
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（中央社記者陳怡璇台北22日電）男團Energy成員阿弟為戲劇「寶島西米樂」唱原聲帶，在滿檔行程中錄音狀態依舊好，2小時大功告成，音樂總監蔣三省讚唱台語好聽，兩人還約定下次要一起跳16蹲。

唱片公司今天以新聞稿表示，阿弟獻聲主題曲「太陽」與片尾曲「一句話一封信」，統籌製作「寶島西米樂」原聲帶的蔣三省，與阿弟結緣於台視八點檔「追分成功」。

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「追分成功」熱播時，Energy也宣布重組發片，人氣火速翻紅，阿弟直言這次獻唱「是來向老師報恩的！」從海外工作一返台，隔天行程滿檔，阿弟前後只花2小時就搞定，情感到位、聲線穩健，蔣三省大讚：「狀態超好，是時間管理大師。」

蔣三省對Energy招牌舞蹈「16蹲」很感興趣，阿弟立刻現場示範，豈料蔣三省苦笑：「我腿部肌腱炎，腫得像麵龜啦！」兩人最後約定，下次再來一場蹲跳交流。（編輯：管中維）1140622

#Energy
#台視
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