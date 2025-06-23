美伊戰事擴 台股盤中跌逾350點台積電跌3%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北23日）美國攻擊伊朗核設施、雙方戰雲密布，衝擊台股今天早盤震盪走跌近500點，最低21551.58點，下跌494.16點，失守22000點和月線約21792點，盤中跌幅緩步收斂，仍挫跌超過350點，台積電盤中跌逾3%，力拚站穩1020元。

到10時45分，加權指數下跌356.09點至21689.65點，成交值約新台幣1675億元，其中電子股跌1.6%，金融下挫0.7%，代表中小型股的櫃買OTC指數挫跌0.5%。股價超過千元的高價股跌多於漲，維持「十七千金」。

台積電挫跌，最低1015元，跌40元，跌幅3.79%，影響大盤指數約320點，市值一度蒸發新台幣超過1兆元，不過盤中跌幅逐漸收斂，跌幅逾3%，力拚站穩1020元。

透過 Google News 追蹤中央社

其他電子權值股鴻海盤中小跌，聯發科跌幅收斂力守平盤，聯電跌1.7%、日月光投控震盪守平盤，人工智慧概念股廣達盤中小漲、緯創小跌、緯穎逆勢勁揚漲1.9%，貨運三雄長榮跌1.4%、陽明跌0.9%、萬海跌2.2%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，中東情勢緊張，台股早盤重挫逾400點。後市關注變數包括各國與美國貿易談判進度、美國聯邦準備理事會（Fed）未來降息態度、對等關稅動向、中國稀土管制後續、中東戰事進展等。（編輯：楊凱翔）1140623