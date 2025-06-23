台中市2警犬退役 分由熱心民眾認養回歸家庭

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市警犬隊的2隻偵爆犬Audi與Ninja光榮退役，市警局今天公布，2犬分別由來自宜蘭與桃園的熱心民眾認養，將在充滿愛與照顧的家庭中安享退休生活。

台中市警犬隊說明，現年7歲半的德國狼犬Audi，性格溫和親人、喜愛撒嬌，因工作表現優異，長年擔任警犬隊重要場檢任務。牠雖是狼犬的外型，卻擁有宛如拉布拉多犬般的親和力，深受隊員喜愛，隊員都笑說Audi是披著狼皮的撒嬌鬼。Audi退役後，由居住於宜蘭縣壯圍鄉的張先生領養。

警方表示，50多歲的張先生，為當地知名獸醫院院長，家中擁有1200坪的綠地草皮，非常適合大型犬隻居住。張先生與妻女同住，家庭和樂，且本身已有飼養大型犬隻的經驗，對於犬隻的醫療照護更是專業。

另1隻退役的比利時狼犬Ninja，警方表示，目前8歲，外表看似凶猛，但其實在帥氣的外表下，擁有一顆溫柔的內心。Ninja在執勤期間展現了極高的忠誠度，總是全心全意地聽從領犬員的指揮。

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警方指出，Ninja退役後，將由居住於桃園市大溪區的陳先生認養。陳先生36歲，與妻子同住，職業為犬隻行為矯正訓練師，具備豐富的飼養和訓練經驗。他的父親是一名獸醫，家庭環境也非常適合犬隻生活，對面就有公園和綠地草皮。

陳先生表示，Ninja的忠誠和聰明讓他非常期待與牠的相處，他會用心去照顧牠，讓牠在退休生活中感受到愛與關懷。（編輯：李淑華）1140623