岳政華包辦4打點兄弟勝悍將 僅落後獅1場勝差

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中職今天在洲際棒球場賽事，中信兄弟全場敲出15支安打，其中岳政華、岳東華兄弟檔都3安猛打賞，最終兄弟以10比0擊退富邦悍將，奪4連勝，目前僅落後統一獅1場勝差。

兄弟在2局下靠著失誤、2次保送攻占滿壘，接著宋晟睿敲出二壘安打，帶有2分打點；4局下兄弟一、二壘有人時，岳政華敲出安打送回1分；6局下兄弟再度攻占滿壘，岳政華敲出安打攻下2分，取得5比0領先。

兄弟在7局下更是灌進大局，陳俊秀敲二壘安打、詹子賢選到保送後，黃韋盛透過觸擊上壘，再度有滿壘攻勢，接著岳東華、高宇杰都敲安打得3分後，張仁瑋、岳政華再各擊出1打點滾地球，終場兄弟就以10比0擊退悍將，奪下4連勝。

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此戰岳政華、岳東華都有3安猛打賞演出，其中岳政華包辦4打點，最終獲選為單場MVP。談到目前進入上半季爭冠期，現在兄弟只落後獅隊1場勝差，岳政華賽後說：「跟我們總教練講的一樣，把每一場都做好，其他的就不要去多想。」

兄弟先發投手鄭浩均此戰用71球投5局，僅被擊出2支安打，出現2次四壞球保送、1次觸身球保送，投出4次三振，沒有失分，奪下本季第2勝；接著伍立辰中繼投2局，以及王凱程、陳琥各投1局，也都沒有掉分，一起完封悍將打線。（編輯：陳仁華）1140622