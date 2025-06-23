即日起至7/20活動工程多 北市府籲多用大眾運輸

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）台北市交通局今天表示，即日起到7月20日4週間，因有演唱會、影集宣傳活動及工程進行，提醒自行開車者避開相關時段，並建議多搭乘捷運、公車及YouBike等大眾運輸，降低影響。

台北市交通局發布新聞指出，6月23日至7月20日4週間，有重大活動、工程施工展開，預計會影響交通，活動部分包含五月天25週年巡迴演唱會台北站有數場進行，以及Netflix魷魚遊戲3影集宣傳活動展開。

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工程方面，例如捷運萬大線在中正區、萬華區，環狀線南環段在文山區、信義線東延段在信義區、環狀線北環段在士林區，以及「民權大橋上部結構改建工程」、「中正橋改建工程」等其他道路工程進行。

相關活動及工程進行的時間、區位、封閉車道等詳情，可至北市交通局官網新聞稿查閱附表。（編輯：李淑華）1140623