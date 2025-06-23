加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專題／芬太尼跨國產業鏈揭密 中國原料、墨西哥生產、美國洗錢
首頁 / 證券

巨大：自行車市場短期仍處逆風 但逐漸見回溫趨勢

2025/6/23 11:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北23日電）自行車大廠巨大董事長劉湧昌今天表示，目前市場充滿不確定性，雖然已擺脫前2年庫存的壓力，消費需求尚待恢復，整體市場短期仍處逆風。執行長劉素娟指出，雖整體歐美市場需求仍顯疲弱，但已逐漸見到回溫趨勢。

巨大集團今天召開股東常會，通過2024年度財報與盈餘分配案，將配發現金股利2.2元。2024年全年合併營收新台幣712.8億元，稅後淨利為12.6億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.22元。

面對多變的全球局勢，劉湧昌表示，巨大集團已深耕全球市場多年，透過多元化的製造基地布局，能展現相較同業更強的彈性與韌性。持續謹慎應對、穩健前行，專注做好每一件事，迎接下一個成長。

關於整體市場表現，劉素娟說明，全球自行車市場已逐漸回穩，市場對新車款的推出也充滿期待。中國市場騎車風氣依然熱絡，相較於過去爆發式的成長，雖銷售力道暫緩，但仍會維持基本的量能。放眼未來，自行車仍是發展綠色交通的最佳解方，相信持續推出創新產品、精進技術與高品質的服務，還是能為集團帶來中長期的成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

巨大統計，今年前5個月營收新台幣276.47億元，較去年同期減少8%。代工業務因客戶訂單調整，出貨較去年同期增加；自有品牌業務因去年中國市場表現亮眼，在去年高基期影響下，今年度相對較弱；加上歐美市場因需求放緩，前5個月營收表現較去年同期減少。

巨大集團期盼憑藉完善的價值鏈與短鏈供應的製造實力，靈活應對關稅與貿易挑戰，為集團的永續成長打下更穩固的基礎。（編輯：潘羿菁）1140623

劉湧昌
巨大劉湧昌：谷底已過 拚3年內品牌營收破千億
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：