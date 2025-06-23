巨大：自行車市場短期仍處逆風 但逐漸見回溫趨勢

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（中央社記者潘智義台北23日電）自行車大廠巨大董事長劉湧昌今天表示，目前市場充滿不確定性，雖然已擺脫前2年庫存的壓力，消費需求尚待恢復，整體市場短期仍處逆風。執行長劉素娟指出，雖整體歐美市場需求仍顯疲弱，但已逐漸見到回溫趨勢。

巨大集團今天召開股東常會，通過2024年度財報與盈餘分配案，將配發現金股利2.2元。2024年全年合併營收新台幣712.8億元，稅後淨利為12.6億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.22元。

面對多變的全球局勢，劉湧昌表示，巨大集團已深耕全球市場多年，透過多元化的製造基地布局，能展現相較同業更強的彈性與韌性。持續謹慎應對、穩健前行，專注做好每一件事，迎接下一個成長。

關於整體市場表現，劉素娟說明，全球自行車市場已逐漸回穩，市場對新車款的推出也充滿期待。中國市場騎車風氣依然熱絡，相較於過去爆發式的成長，雖銷售力道暫緩，但仍會維持基本的量能。放眼未來，自行車仍是發展綠色交通的最佳解方，相信持續推出創新產品、精進技術與高品質的服務，還是能為集團帶來中長期的成長。

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巨大統計，今年前5個月營收新台幣276.47億元，較去年同期減少8%。代工業務因客戶訂單調整，出貨較去年同期增加；自有品牌業務因去年中國市場表現亮眼，在去年高基期影響下，今年度相對較弱；加上歐美市場因需求放緩，前5個月營收表現較去年同期減少。

巨大集團期盼憑藉完善的價值鏈與短鏈供應的製造實力，靈活應對關稅與貿易挑戰，為集團的永續成長打下更穩固的基礎。（編輯：潘羿菁）1140623