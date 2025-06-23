國際瑜伽日 印度台北協會系列活動盼促身心健康

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（中央社記者楊堯茹台北23日電）今年適逢國際瑜伽日10週年，印度台北協會連日在雙北舉辦瑜伽練習活動，印度台北協會會長葉達夫21日出席活動時表示，聯合國大會訂定國際瑜伽日，肯定瑜伽為促進身心健康的途徑，對增進全球人類具有關鍵助益。

每年6月21日是「國際瑜伽日」，印度台北協會上午發布新聞稿指出，為慶祝國際瑜伽日10週年，印度台北協會在台灣各地規劃一系列瑜伽活動，包括瑜伽攝影比賽，邀請民眾捕捉在台灣知名旅遊景點練習瑜伽的瞬間；更與新北市新店區大豐國小合作，為學童們量身打造一系列瑜伽課程。

印度台北協會表示，在21日國際瑜伽日當天，印度台北協會與中華民國瑜伽協會於新北市新店馬公體育館共同舉辦瑜伽練習活動，22日最終場壓軸活動則與台北市政府合作，響應2025年國際瑜伽日主題「瑜伽齊力，地球一家，健康一體」（Yoga for One Earth, One Health），在台北市政府中庭圓滿落幕，吸引數百名台灣與印度民眾共襄盛舉。

印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）指出，聯合國大會於2014年宣布每年6月21日為國際瑜伽日，到2015年在世界各地首次共同舉辦慶祝活動，今年恰逢10週年，意義格外深遠。這項全球性的肯定，是印度總理莫迪 （Narendra Modi）積極倡議並推動的成果。聯大決議肯定瑜伽是促進身心全面健康福祉的有效途徑，並深信瑜伽對於平衡生活各面向、增進全球人類健康具有關鍵助益。

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印度台北協會說明，瑜伽源自梵語詞根「yuj」，意為「結合」、「連接」或「團結」，象徵著身心、思想與行動歸於一致，更代表人類與自然的和諧共處。這門古老的智慧早已超越文化界限，體現追求全人類整體健康，並為地球永續福祉的方法。

印度台北協會強調，台灣現代社會對這項古老印度傳統的擁抱，正積極強化台灣與印度之間的聯繫。透過對身心健康的共同追求，台印雙方找到更深層的連結，不僅顯著助益於雙邊關係，更為全球的和平與和諧運動注入新動能。（編輯：謝佳珍）1140623