金居董事長宋恭源交棒 讚李思賢不分晝夜拚開發

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（中央社記者江明晏台北23日電）金居開發今天舉行股東常會，董事長宋恭源表示，將卸任董事長，由現任總經理李思賢接棒，他表示，金居開發先進銅箔，「李總不分白天晚上，常常在半夜、凌晨跑到工廠看化學變化」，金居未來只會比現在更好。

金居開發今天舉行股東常會，由董事長宋恭源主持，他表示，開完這次董事會，新的董事改選後，他將卸任董事長一職，預計由總經理李思賢接棒董事長。

宋恭源表示，金居開發的策略不是規模化，是要精緻化、小而美，全世界銅箔廠只有2家公司賺錢，一家是金居，另一家是日本的Mitsui，其他家都虧錢，且做越多虧越多。

他坦言，整體銅箔產業持續在惡化，因為中國有補貼政策，中國市場大，很多地方都在蓋銅箔廠，導致一般銅箔產品陷入惡性競爭，未來肯定很多廠走向倒閉潮。

宋恭源表示，金居透過AI人工智慧開發先進銅箔，總經理李思賢不分白天晚上，常常在半夜、凌晨跑到工廠看化學變化，變動參數非常多，製程改善非常複雜，數據足夠後，導入AI，由AI來做分析，新產品的開發會更上一層樓，也會更順利，金居未來只會比現在更好。

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展望2025年，他表示，金居開發因應5G、AI等高頻高速商機需求增加，已陸續且持續開發完成低訊號傳輸損失、超低粗糙度及抗撕裂強度高的高頻、高速傳輸銅箔產品，未來可因應高可靠度、低延遲性的大規模資料傳輸訴求，並在未來5G、AI商機爆發時於銅箔產業的擴廠商機中，占有一席之地。

金居開發去年持續在高頻高速市場取得有利地位，藉由客戶及產品結構調整優化及成本管控，達成獲利提升，累計2024年合併營收新台幣68.21億元，合併營業毛利率20%，稅後淨利新台幣9.21億元，每股盈餘（EPS）3.65元。（編輯：楊凱翔）1140623