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伊朗核設施遭轟炸揚言反擊 美軍在中東基地一覽

2025/6/23 11:30（6/23 11:57 更新）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）伊朗今天威脅，針對美軍用來攻擊伊朗核設施的軍事基地發動還擊，並說此類設施被視為合理的攻擊目標。

美國在中東各地的軍事基地派駐數千名官兵。

以下是法新社分析美軍在中東國家部署的基地名單，隸屬美軍中央司令部（CENTCOM）。

巴林

這個波斯灣小國有處名為「巴林海軍支援活動中心」的基地，美國海軍第五艦隊（US Navy's Fifth Fleet）和美國海軍中央司令部（US Naval Forces Central Command）總部駐守於此。

巴林的深水港可停靠美國最大型軍艦，例如航空母艦。自1948年以來，美海軍一直使用這處基地。

有多艘美國艦艇的母港就設在巴林，包括4艘反水雷艦和兩艘後勤支援艦。美國海岸防衛隊（US Coast Guard）也在此部署艦艇，其中含6艘快速反應巡邏艇。

伊拉克

美國派軍在伊拉克多處基地，包括阿薩德空軍基地（Al-Asad）和阿比爾空軍基地（Arbil air bases）。伊拉克政府是伊朗的親密盟友，但也是美國的戰略夥伴。

約有2500名美軍駐守伊拉克，為國際聯盟打擊伊斯蘭國（IS）聖戰組織一環。巴格達和華府已達成協議，訂出逐步從伊拉克撤軍的時間表。

科威特

科威特境內有多處美國基地，包括艾瑞夫江營（Camp Arifjan），是美軍中央司令部陸軍部隊前方總部的所在。美國陸軍在科威特也擁有預置物資儲備。

此外，美國還在科威特部署MQ-9死神（MQ-9 Reapers）等無人機。

卡達

卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）駐守美軍中央司令部前線部隊，以及空軍和特種作戰部隊。

烏代德空軍基地也部署輪換戰鬥機和第379空中遠征聯隊（379th Air Expeditionary Wing），軍方稱這支聯隊擁有「空運、空中加油、情報、監控、偵察以及航空醫療後送」的資源。

敘利亞

作為國際打擊伊斯蘭國團體的一環，美國多年來一直駐軍在敘國基地。伊斯蘭國團體源自敘利亞內戰，曾占領敘利亞及鄰國伊拉克大片區域。

五角大廈今年4月宣布，在「整合」駐敘利亞美軍計畫下，未來幾個月將駐軍人數減半至1000人以下。

阿拉伯聯合大公國

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阿聯的迪哈夫拉空軍基地（Al Dhafra Air Base）是美國第380空中遠征聯隊的駐地，這支聯隊由10個飛機中隊組成，擁有MQ-9死神等無人機。

迪哈夫拉基地內有作戰飛機輪調，還設立海灣空戰中心（Gulf Air Warfare Center ），用於防空和飛彈防禦訓練。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140623

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