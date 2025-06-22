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口湖牽水狀 布袋戲重現180年前水災陳英雄捨身救人

2025/6/22 15:08（6/22 15:36 更新）
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雲林縣「口湖牽水狀」祭祠活動邁入180年，29日黃世志電視木偶劇團與口湖崇文國小學生將於金湖萬善爺廟廣場演出當年這場天災陳英雄捨身救人的故事；圖為特別打造的布偶、漁船、竹筏等道具，重現180年前大水災情景。（黃世志提供）中央社記者蔡智明傳真 114年6月22日
雲林縣「口湖牽水狀」祭祠活動邁入180年，29日黃世志電視木偶劇團與口湖崇文國小學生將於金湖萬善爺廟廣場演出當年這場天災陳英雄捨身救人的故事；圖為特別打造的布偶、漁船、竹筏等道具，重現180年前大水災情景。（黃世志提供）中央社記者蔡智明傳真 114年6月22日
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（中央社記者蔡智明雲林縣22日電）雲林縣「口湖牽水狀」民俗活動今年邁入180年，29日黃世志布袋戲與口湖崇文國小學生將於金湖萬善爺廟廣場，演出當年這場水災陳英雄捨身救人故事，傳承歷史文化。

布袋戲藝師黃世志告訴中央社記者，「口湖牽水狀」28、29日舉行，29日下午4時與晚間7時，將與崇文國小學生在口湖鄉金湖萬善爺廟廣場合演「戲韻牽水車壯」劇碼。

黃世志說，布袋戲內容重現當年大水災時，當地居民陳英雄捨身救人故事，結合布袋戲、學童演繹與水燈儀式，傳承歷史文化與環境教育精神。

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雲林縣政府文化觀光處指出，28日晚間7時則由九天民俗技藝團推出戶外限定版「牽水狀」，融合民俗、劇場與音樂，打造專屬庄頭的信仰劇場；兩場演出全程免費，歡迎民眾自由參與，感受地方信仰與藝術的共鳴。

文觀處指出，清道光25年（1845年）農曆6月初暴雨襲擊口湖、四湖沿海地區，海水倒灌走數千人性命，從此後人每年農曆6月7、8日舉行盛大祭典，緬懷水災罹難先民，為「口湖牽水車狀」起源，今年是180週年。（編輯：陳仁華）1140622

雲林縣「口湖牽水狀」祭祠活動邁入180年，布袋戲藝師黃世志（圖）將其改編成布袋戲，29日將於金湖萬善爺廟廣場演出。（黃世志提供）中央社記者蔡智明傳真 114年6月22日
雲林縣「口湖牽水狀」祭祠活動邁入180年，布袋戲藝師黃世志（圖）將其改編成布袋戲，29日將於金湖萬善爺廟廣場演出。（黃世志提供）中央社記者蔡智明傳真 114年6月22日
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