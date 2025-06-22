口湖牽水狀 布袋戲重現180年前水災陳英雄捨身救人

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（中央社記者蔡智明雲林縣22日電）雲林縣「口湖牽水狀」民俗活動今年邁入180年，29日黃世志布袋戲與口湖崇文國小學生將於金湖萬善爺廟廣場，演出當年這場水災陳英雄捨身救人故事，傳承歷史文化。

布袋戲藝師黃世志告訴中央社記者，「口湖牽水狀」28、29日舉行，29日下午4時與晚間7時，將與崇文國小學生在口湖鄉金湖萬善爺廟廣場合演「戲韻牽水車壯」劇碼。

黃世志說，布袋戲內容重現當年大水災時，當地居民陳英雄捨身救人故事，結合布袋戲、學童演繹與水燈儀式，傳承歷史文化與環境教育精神。

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雲林縣政府文化觀光處指出，28日晚間7時則由九天民俗技藝團推出戶外限定版「牽水狀」，融合民俗、劇場與音樂，打造專屬庄頭的信仰劇場；兩場演出全程免費，歡迎民眾自由參與，感受地方信仰與藝術的共鳴。

文觀處指出，清道光25年（1845年）農曆6月初暴雨襲擊口湖、四湖沿海地區，海水倒灌走數千人性命，從此後人每年農曆6月7、8日舉行盛大祭典，緬懷水災罹難先民，為「口湖牽水車狀」起源，今年是180週年。（編輯：陳仁華）1140622