加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專題／芬太尼跨國產業鏈揭密 中國原料、墨西哥生產、美國洗錢
首頁 / 社會

82歲老翁受困輕軌電梯近1小時 高捷公司致歉

2025/6/23 10:43（6/23 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄82歲老翁22日深夜11時多受困輕軌真愛碼頭站電梯，警消獲報前往救援，與電梯廠商一起協助老翁脫困。（高雄市消防局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月23日
高雄82歲老翁22日深夜11時多受困輕軌真愛碼頭站電梯，警消獲報前往救援，與電梯廠商一起協助老翁脫困。（高雄市消防局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤、張已亷高雄23日電）高雄一名82歲老翁昨天深夜11時多受困輕軌真愛碼頭站電梯，近1小時才脫困。高捷公司今天致歉並表示，日後除加強檢修，也會檢視電梯內相關緊急通報程序等。

82歲老翁昨天深夜11時多受困輕軌真愛碼頭站電梯，警消獲報前往救援，並於午夜12時多與電梯廠商一起協助老翁脫困。消防局表示，老翁脫困後拒絕送醫。

高捷公司今天表示，昨天營運時間結束後，民眾於深夜11時9分從地面層搭乘電梯上樓，後於11時16分進入電梯內後，因電梯故障受困。經查該段時內，行控中心並未接獲緊急對講機作動，因此未曾得知電梯有民眾受困。

高捷公司表示，之後於11時39分接獲119來電表示電梯有人受困，行控中心立即通知電梯廠商前往搶修，期間並以緊急對講機確認民眾狀況並安撫民眾。大約午夜12時23分，電梯廠商協助民眾脫困。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

廠商昨晚表示當下暫無法確認故障原因，於今早派員查修。高捷公司則對民眾受困較久，表示深感抱歉。

高捷公司表示，日後除加強檢修，避免再發生外，也會針對電梯內相關緊急通報程序標示等，再做必要檢視，以讓民眾萬一遇到故障時，能夠順利聯繫反應，縮短受困時間。（編輯：張銘坤）1140623

#高捷公司
#輕軌
#行控中心
#消防局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：