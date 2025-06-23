82歲老翁受困輕軌電梯近1小時 高捷公司致歉

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（中央社記者蔡孟妤、張已亷高雄23日電）高雄一名82歲老翁昨天深夜11時多受困輕軌真愛碼頭站電梯，近1小時才脫困。高捷公司今天致歉並表示，日後除加強檢修，也會檢視電梯內相關緊急通報程序等。

82歲老翁昨天深夜11時多受困輕軌真愛碼頭站電梯，警消獲報前往救援，並於午夜12時多與電梯廠商一起協助老翁脫困。消防局表示，老翁脫困後拒絕送醫。

高捷公司今天表示，昨天營運時間結束後，民眾於深夜11時9分從地面層搭乘電梯上樓，後於11時16分進入電梯內後，因電梯故障受困。經查該段時內，行控中心並未接獲緊急對講機作動，因此未曾得知電梯有民眾受困。

高捷公司表示，之後於11時39分接獲119來電表示電梯有人受困，行控中心立即通知電梯廠商前往搶修，期間並以緊急對講機確認民眾狀況並安撫民眾。大約午夜12時23分，電梯廠商協助民眾脫困。

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廠商昨晚表示當下暫無法確認故障原因，於今早派員查修。高捷公司則對民眾受困較久，表示深感抱歉。

高捷公司表示，日後除加強檢修，避免再發生外，也會針對電梯內相關緊急通報程序標示等，再做必要檢視，以讓民眾萬一遇到故障時，能夠順利聯繫反應，縮短受困時間。（編輯：張銘坤）1140623