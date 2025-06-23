偽造IB課程成績證明 西松高中升學顧問遭訴

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（中央社記者林長順台北23日電）台北市西松高中國際文憑大學預科課程（IB課程）蘇姓升學顧問及韓國籍的安姓課程協調員，為提升績效，涉嫌偽造16名學生的成績證明。台北地檢署今天依偽造文書罪起訴蘇、安2人。

檢方指出，蘇男、安女分別擔任台北市立西松高級中學國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate Diploma Programme）的升學顧問及課程協調員，負責協助西松高中輔導就讀IB課程班的學生申請國內外大學，因而經西松高中授權取得學生各學期期中、期末的各科分數，並出具IB課程歷年成績證明，提供給學生作為申請國內外大學入學之用。

檢方表示，蘇、安為提升自己從事升學輔導績效，竟逾越西松高中授權，亦未與授課老師討論或取得同意，於民國113年10月間，在113學年度畢業班16名學生為申請大學而向蘇男請求發給歷年成績單之際，恣意調高16人高一、高二共4個學期各科分數，製作IB課程歷年成績證明電子檔，並在其上盜用「台北市西松高中國際交流處」公印文圖檔。

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檢方指出，蘇男將不實的成績證明電子檔以電子郵件寄送給16名學生，作為申請大學之用。由於有學生向西松高中國際交流處申請IB課程歷年成績證明，經比對後發現與蘇男提供的分數不一致，向校方反映，校方向警方提起告訴。

北檢今天偵查終結，依刑法行使準偽造特種文書及盜用公印文罪起訴蘇男及安女。（編輯：張銘坤）1140623