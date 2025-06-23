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國際獅子會捐消防裝備與巡迴車 澎湖縣府贈感謝狀

2025/6/23 11:46（6/23 12:11 更新）
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國際獅子會300E-2區捐贈澎湖縣消防局消防衣褲鞋帽等10組全套消防救護裝備，23日在消防局舉行捐贈儀式，由總監顏志祥（中）代為捐贈，縣長陳光復（右）代表受贈。中央社 114年6月23日
國際獅子會300E-2區捐贈澎湖縣消防局消防衣褲鞋帽等10組全套消防救護裝備，23日在消防局舉行捐贈儀式，由總監顏志祥（中）代為捐贈，縣長陳光復（右）代表受贈。中央社 114年6月23日
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（中央社澎湖縣23日電）國際獅子會300E-2區以行動支持社會公益服務，今天分別捐贈全套消防衣帽給澎湖消防局，並捐贈2部巡迴服務車予湖西鄉公所與西嶼鄉公所，提供最友善的巡迴服務。

國際獅子會300E-2區捐贈澎湖消防局消防衣褲鞋帽等10組全套消防救護裝備儀式，今天在消防局舉行，由總監顏志祥代捐贈，縣長陳光復代表受贈，並回贈感謝狀等；隨後則轉赴湖西與西嶼2公所捐贈5至8人座巡迴服務車，分別由湖西鄉長陳振中和西嶼鄉長李添進代表受贈。3項捐贈總值近新台幣250萬元。

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顏志祥指出，澎湖家鄉屬偏遠離島，醫療水準及生活指數與本島相差甚鉅，消防人員更長年站在第一線守護人民，是最無聲卻最重要的英雄，在高屏澎等地區獅友的協助下，捐贈防火衣褲裝備與巡迴服務車，以行動為家鄉盡一份心力，期讓在執行任務時能更安心、更安全。

今天捐贈澎湖縣全套消防衣帽與2部巡迴服務車等大型社會服務，除了國際獅子會300E-2區外，還包括有國際獅子會300E、第十五、十六分區及澎湖第八專區等高屏澎三地區獅友所捐助的社會服務基金。（編輯：李淑華）1140623

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國際獅子會300E-2區捐贈澎湖縣消防局10組全套消防衣褲，23日上午舉行捐贈儀式，同仁試穿裝備。中央社 114年6月23日
國際獅子會300E-2區捐贈澎湖縣消防局10組全套消防衣褲，23日上午舉行捐贈儀式，同仁試穿裝備。中央社 114年6月23日
國際獅子會300E-2區捐贈澎湖縣消防局消防衣褲鞋帽等10組全套消防救護裝備，23日在消防局舉行捐贈儀式，縣長陳光復（前排右6）表示，澎湖地處離島，物資與設備取得相對困難，感謝獅子會強化救災能量。中央社 114年6月23日
國際獅子會300E-2區捐贈澎湖縣消防局消防衣褲鞋帽等10組全套消防救護裝備，23日在消防局舉行捐贈儀式，縣長陳光復（前排右6）表示，澎湖地處離島，物資與設備取得相對困難，感謝獅子會強化救災能量。中央社 114年6月23日
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