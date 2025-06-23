富邦董座蔡明忠分享創業路 機會留給準備者

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）富邦集團董事長蔡明忠在東海講座教授分享從勞作教育掃落葉的學生時期，到隨父創業征戰商場，走過市場低谷，登上台灣首富，他感謝父親的教誨，感性說「機會永遠是留給準備好的人」。

東海大學今天發布新聞稿指出，蔡明忠擔任東海講座教授，上週在EMBA「反思經營學（二）」課堂，分享父親蔡萬才傳授的致富秘笈。

在講座中，蔡明忠提到，他不諱言，2007年富邦錯失公益彩券經營權是一場代價慘重的挫敗，進入運動彩券市場後，卻因架構不全與香港馬會分歧導致虧損連連。他形容這是一場「失敗的豪賭」，從中悟出道理「識時識勢，方能致勝」、「山不轉，路轉」。

蔡明忠表示，常記得父親叮嚀，「得罪錢沒關係，但不要為了錢去傷害人、得罪人，讓人難過。」在每一次併購、談判、投資抉擇的關鍵時刻，這句話總會浮現在他腦海裡，如同一盞燈，提醒他「即便面對失敗，也要以人為本、以尊重為核心。」

蔡明忠說，台大法律系畢業的父親蔡萬才不僅是他的學長，更是充滿智慧的爸爸，從他身上學來的企業哲學，得以讓他失敗時學會謙卑，也磨練出他面對機會時的果斷，僅用48小時拍板併購ING安泰人壽。

這筆交易讓富邦新增220萬名保戶，更讓壽險市佔率從第4名攀升至第2，扭轉過去幾年連年下滑的頹勢。蔡明忠在課上展示當時的併購模型與時程表強調，「我們靠的不是運氣，而是明快的決定。」

在壽險版圖穩固後，蔡明忠鎖定信義計畫區A11地王。他回憶當時團隊整合多年數據，反覆模擬未來10年商圈發展、人口流動與零售動線，最終以新台幣116億投標成功，寫下當時地產市場的一場經典逆轉。

蔡明忠說，「世事未能盡如人意，山不轉，路轉。」遇到不如意時，更可以累積的市場節奏洞察與風險掌控能力。

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蔡明忠大一時與同學一同拿起掃把清理校園，無論撿落葉、洗廁所、刷馬桶。東海大學校長張國恩認為，勞作教育是一種僕人學習，更是領導者養成的過程。

張國恩說，勞作教育無形中幫助蔡明忠成為真正願意彎腰為人服務的人，蔡明忠的以人為本思維來自父親，也來自於東海大學，這些儼然成為蔡明忠日後致富的武功秘笈。（編輯：陳清芳）1140623

富邦集團董事長蔡明忠（前左3）擔任東海講座教授，上週在EMBA課堂，分享父親蔡萬才傳授的致富秘笈。傳承父親以人為本的謙卑與關懷，透過課堂也將這種精神傳授給同學。（東海大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月23日