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專題／芬太尼戒毒重建路漫漫 康復者化身引路人「接住」成癮者
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高市國樂團前進米凱利藝術節 芬蘭頌致敬

2025/6/22 14:04
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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）應芬蘭米凱利市Festival X Mikkeli藝術節之邀，高雄市國樂團7月將演出4場，除充滿台灣情懷的國樂樂曲，也將與芬蘭當地合唱團共演西貝流士「芬蘭頌」，致敬芬蘭精神。

客席指揮葉和中今天接受中央社記者專訪時表示，該藝術節主題突破以往，一以維也納為主題，邀約與維也納有關的音樂演出；主題之二則是「台灣（Experience Taiwan）」，由高市國挑梁演出兩場大場與兩場絲竹樂；另外規劃「呼吸」系列，以身心靈為主，邀民眾享受音樂與大自然的洗禮。

高雄市愛樂文化藝術基金會執行長朱宏昌表示，對高市國來說，這次邀演全程落地接待，機會相當重要，團方也非常重視，希望代表高雄與台灣，到國際展現自己的音樂能量，也向芬蘭樂迷介紹國樂這個新樂種，達到文化外交目的。

高雄市愛樂文化藝術基金會副執行長兼指揮郭哲誠表示，系列音樂會呈現台灣豐富的文化傳統，展現傳統樂器迷人音色；也將介紹西方古典音樂與國樂融合的音樂，展現台灣獨奏家們的精湛琴藝，也讓觀眾聽見深藏在音樂裡的台灣故事。

郭哲誠表示，這次帶去的演出曲目多樣繽紛，有傳統經典的國樂曲目，展現深厚的文化底蘊，也包含現代創作，賦予台灣國樂新的生命力；整場音樂會充滿台灣特色，以樂音勾勒出福爾摩沙的動人之美，傳遞濃厚的文化氣息。

21日晚間高市國在大東文化藝術中心演藝廳舉行「繽芬台灣」芬蘭巡演行前音樂會。上半場由葉和中指揮國樂版「芬蘭頌」，展現壯闊氣勢；陳中申作曲的「草螟弄雞公」雙笛協奏曲，由李育慈與莊喜淑擔任獨奏，既活潑又自信；任重的「弄火」揚琴演奏家林佩娟，氣場沉穩，華麗流暢。

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下半場由郭哲誠指揮，一開場「哈旗鼓」雙嗩吶協奏曲熱鬧繽紛，嗩吶獨奏家郭進財與孫沛元演奏帶戲劇的演出相當吸睛，與台下觀眾零距離；「西子灣之戀」高胡協奏曲由彭苙榳擔任高胡演奏，令人印象深刻；台灣獨有殼仔弦與大廣弦演出的蔡佩怡大方出色，這些獨奏家都是高市國團員，表現可圈可點。

高市國將於7月1日到2日，在芬蘭米凱利市「Festival X Mikkeli藝術節」演出4場。（編輯：吳素柔）1140622

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